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اجتماع عزاداران کیش در بزرگداشت رهبر شهید قائد و خانواده شهیدشان

مردم عزادار جزیره کیش با حضور در میدان ساحل، در آیین بزرگداشت رهبر شهید قائد و خانواده شهیدشان شرکت کردند و با برگزاری مراسم سوگواری، یاد و خاطره این شهدا را گرامی داشتند.
عکاس :فاطمه یاقوتی
تاریخ : ۱۴۰۵/۰۴/۲۰ - ۲۳:۴۶
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برچسب ها: رهبرشهیدانقلاب ، اجتماعات مردمی ، کیش
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