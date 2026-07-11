اجتماع عزاداران کیش در بزرگداشت رهبر شهید قائد و خانواده شهیدشان

مردم عزادار جزیره کیش با حضور در میدان ساحل، در آیین بزرگداشت رهبر شهید قائد و خانواده شهیدشان شرکت کردند و با برگزاری مراسم سوگواری، یاد و خاطره این شهدا را گرامی داشتند.

عکاس : فاطمه یاقوتی