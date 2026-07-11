پژوهشگر و کارشناس مسائل سیاسی، گفت: تشییع تاریخی رهبر شهید انقلاب اسلامی، نمایش وحدت ملی و همبستگی جهان اسلام است.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما کیش، غلامحسین طاهری افزود: مراسم تشییع پیکر مطهر رهبر شهید انقلاب اسلامی و خانواده معظم ایشان، با حضور گسترده مردم و هیئت‌هایی از کشور‌های مختلف برگزار شد؛ مراسمی که به اعتقاد بسیاری از ناظران و تحلیلگران، به یکی از بزرگ‌ترین اجتماعات مردمی تاریخ معاصر ایران تبدیل شد.

او افزود: این مراسم باشکوه که از تهران آغاز شد و سپس در شهر‌های قم، کربلا، نجف و مشهد مقدس ادامه یافت، با حضور میلیونی مردم و فضای آکنده از اندوه، حماسه و همبستگی همراه بود. شرکت‌کنندگان با سر دادن شعار‌ها و حمل پرچم‌های سرخ، بر ایستادگی در برابر استکبار جهانی و استمرار آرمان‌های رهبر شهید انقلاب اسلامی تأکید کردند.

غلامحسین طاهری گفت: به باور تحلیلگران، شهادت رهبر انقلاب اسلامی و خانواده ایشان، از مهم‌ترین رخداد‌های تاریخ معاصر به شمار می‌رود و بازتاب گسترده آن در رسانه‌های منطقه‌ای و بین‌المللی، نشان‌دهنده اهمیت این واقعه در معادلات سیاسی و اجتماعی جهان اسلام است.

او افزود: حضور میلیونی مردم در مراسم وداع و مراسم تشییع، از نگاه ناظران، حامل پیام‌هایی همچون انسجام ملی، وفاداری به آرمان‌های انقلاب اسلامی و تأکید بر ادامه مسیر شهیدان بود. بسیاری از رسانه‌ها این مراسم را یکی از بزرگ‌ترین راهپیمایی‌های مردمی دهه‌های اخیر توصیف کردند.

پژوهشگر و کارشناس مسائل سیاسی، خاطرنشان کرد: در کشور‌های لبنان، پاکستان، هند، افغانستان، جمهوری آذربایجان، ترکیه، کشمیر، بحرین و شماری دیگر از کشور‌های اسلامی و برخی مناطق غیرمسلمان، آیین‌های بزرگداشت و مراسم یادبود برگزار شد و شخصیت‌های دینی، سیاسی و مردمی با صدور پیام‌هایی، یاد رهبر شهید انقلاب اسلامی را گرامی داشتند.

طاهری تصریح کرد: پیکر مطهر رهبر شهید انقلاب اسلامی و خانواده ایشان در جوار بارگاه منور حضرت امام رضا (ع) به خاک سپرده شد. مردم ایران و عراق، تحت رهنمود‌های رهبر معظم انقلاب اسلامی، حضرت آیت‌الله سید مجتبی خامنه‌ای و مراجع عظام تقلید، بر حفظ وحدت، استمرار مسیر انقلاب اسلامی و پاسداری از آرمان‌های شهیدان تأکید کردند.