به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان ، با حضور جمعی از مسئولان ، فرماندهان نیروهای مسلح ، عشایر غیور و قشرهای مختلف مردم پیکر پاک سرباز وظیفه شهید سید ابوالفضل حسینی فالحی در روستای پرچونک بخش قارون (سادات حسینی) شهرستان دزپارت تشییع شد .

در این مراسن شرکت کنندگان با عزاداری و سوگواری در رثای شهدای دشت کربلا و با فریاد های الله اکبر ، مرگ بر آمریکا و مرگ بر اسرائیل پیکر مطهر این شهید مدافع وطن را تشییع کردند.

پیکر پاک شهید حسینی فالحی که در حملات متجاوزان آمریکایی و در هنگام دفاع از میهن اسلامی به درجه رفیع شهادت نائل آمده بود ، پس از تشییع در آرامستان روستای پرچونک بخش قارون (سادات حسینی) به خاک سپرده شد .