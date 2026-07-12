به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما؛ وزارت امور خارجه عمان شامگاه شنبه در شبکه اجتماعی ایکس اعلام کرد: امروز ( شنبه ) در مسقط، مذاکرات عمان و ایران در مورد دریانوردی در تنگه هرمز و تضمین ایمنی و آزادی آن، با توجه به تحولات و پیامد‌های ناشی از وقایع اخیر، برگزار شد.

وزارت خارجه عمان تاکید کرد: دو طرف توافق کردند که این مذاکرات را در سطوح فنی و سیاسی ادامه دهند تا به توافقات لازم مطابق با قوانین بین‌المللی دست یابند.

این وزارتخانه افزود: این مذاکرات از طرف عمانی به ریاست آقای بدر البوسعیدی، وزیر امور خارجه عمان و از طرف ایرانی به ریاست آقای دکتر سیدعباس عراقچی، وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران برگزار شد.

سیدعباس عراقچی وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران به منظور رایزنی با مقامات عمانی درباره ترتیبات اداره تنگه هرمز و تحولات منطقه‌ای، روز شنبه به مسقط سفر کرد.