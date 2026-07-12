شورای سازمان بین‌المللی دریانوردی (آیمو) در جدیدترین نشست خود، کشتی ایرانی «نگار» و خدمه آن را به علت نجات ۷۳ نفر در دریای مدیترانه شایسته قدردانی ویژه دانست.

به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما؛ شورای آیمو در جمع‌بندی تصمیمات یکصدوسی‌وهفتمین نشست خود، توصیه هیئت داوران برای تجلیل ویژه از چهار کشتی تجاری معرفی‌شده از سوی جمهوری اسلامی ایران، کویت و لهستان را تائید کرد و نام کشتی ایرانی «نگار» در این روند به عنوان یکی از شناور‌های شایسته قدردانی ثبت شد.

بر اساس گزارش عملیات، کشتی «نگار» ۱۶ تیر ۱۴۰۴ پس از دریافت پیام مرکز هماهنگی نجات قاهره، مسیر خود را در دریای مدیترانه تغییر داد و برای کمک به یک قایق گرفتار وارد عملیات شد. این کشتی پس از جست‌و‌جو و دریافت موقعیت جدید، قایق یادشده را شناسایی کرد و تمام ۷۳ سرنشین آن را نجات داد.

در گزارش مربوط به این عملیات آمده است که شرایط دریا در زمان حادثه متوسط تا نامساعد و سرعت باد حدود ۱۵ تا ۲۰ گره دریایی بود. خدمه کشتی ایرانی پس از انتقال افراد نجات‌یافته به آنان کمک‌های اولیه ارائه کردند و سه نفر را که دچار جراحت سطحی شده بودند، تحت رسیدگی قرار دادند.

کشتی «نگار» پس از پایان عملیات، مرکز هماهنگی نجات قاهره را از وضعیت مطلع کرد و با تائید این مرکز، مسیر خود را به سوی مقصد اولیه در پورت سعید ادامه داد تا هماهنگی‌های لازم برای انتقال افراد نجات‌یافته انجام شود.

سازمان بین‌المللی دریانوردی بر پایه قطعنامه مربوط به قدردانی ویژه از کشتی‌های تجاری و خدمه آنها در عملیات نجات، از چنین اقدامات انسان‌دوستانه‌ای به‌عنوان نمونه‌ای از شجاعت، حرفه‌ای‌گری و مسئولیت‌پذیری دریانوردان در حفظ جان انسان‌ها در دریا قدردانی می‌کند.

شورای آیمو اعلام کرد که مراسم اهدای جوایز سال جاری این سازمان آذر در مقر آیمو در لندن و همزمان با آغاز نشست بعدی کمیته ایمنی دریانوردی برگزار خواهد شد.