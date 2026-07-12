تداوم نقض آتش بس و تجاوز رژیم صهیونیستی به خاک لبنان

تداوم نقض آتش بس و تجاوز رژیم صهیونیستی به خاک لبنان

به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما؛ ارتش رژیم صهیونیستی در ادامه تجاوز‌های خود، منازل مسکونی و زیرساخت‌های عمومی در شهرک بیت یاحون در بخش بنت جبیل استان نبطیه را بمب گذاری و منهدم کرده است.

نظامیان متجاوز رژیم صهیونیستی در شهرک خیام در بخش مرجعیون استان نبطیه نیز با یک انفجار شدید، اقدام به انهدام زیرساخت‌های این شهرک کرده‌اند.

از سوی دیگر وزارت بهداشت لبنان در آخرین گزارش خود اعلام کرد که از دوم مارس (۱۱ اسفند ماه ۱۴۰۴) تاکنون، چهار هزار و ۳۲۲ شهروند این کشور در حملات صهیونیست‌ها به شهادت رسیده‌اند.

بر اساس اعلام وزارت بهداشت لبنان، در همین مدت ۱۲ هزار و ۲۱۰ شهروند لبنانی نیز زخمی شده‌اند.

رژیم اسرائیل از دوم مارس (۱۱ اسفند ۴۰۴) حمله گسترده‌ای را علیه لبنان آغاز کرده که علاوه بر کشته و زخمی شدن شماری از شهروندان لبنانی، بیش از یک میلیون نفر را هم آواره کرده است.

رژیم صهیونیستی مناطقی را در جنوب لبنان اشغال کرده است که برخی از این مناطق برای دهه‌ها و برخی دیگر از زمان جنگ قبلی بین سال‌های ۲۰۱۳ و ۲۰۱۴ تحت اشغال نیرو‌های این رژیم بود.