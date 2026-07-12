به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما؛ در این مراسم که به همت انجمن اسلامی دانشجویان ایرانی در روسیه در بیت الزهرا (س) مسکو برگزار شد، رایزن فرهنگی سفارت جمهوری اسلامی ایران نیز حضور داشت.

این مراسم با قرائت زیارت عاشورا و سوگواری و وداع با رهبر شهید انقلاب اسلامی همراه بود.

پیش از این نیز مراسم های جداگانه‌ بزرگداشت رهبر شهید انقلاب اسلامی در مسجد خاتم الانبیاء سفارت ایران در روسیه و مرکز اسلامی مسکو روزهای پنجشنبه و جمعه با حضور پرشور دوستداران آرمان‌های انقلاب اسلامی برگزار شده بود.