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دیمیتری پسکوف سخنگوی کرملین تاکید کرد: روسیه در صورتی که با وضعی مواجه شود که موجودیت آن را تهدید کند، از سلاح هستهای استفاده خواهد کرد.
به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما؛ سخنگوی کرملین در گفتوگو با خبرنگاران گفت: روسیه یک دکترین هستهای دارد که به وضوح شرایط استفاده از سلاحهای هستهای را بیان کرده است.
پسکوف افزود: این بسیار واضح، قابل فهم و ساده است؛ اگر خطری موجودیت روسیه را تهدید کند از سلاح هستهای استفاده خواهد شد.
سخنگوی کرملین با تاکید بر اینکه تا زمانی که خطری موجودیت روسیه را تهدید نکند نیازی به استفاده از سلاح هستهای وجود ندارد، خاطرنشان کرد: درک این موضوع بسیار با اهمیت است.
دیمیتری پسکوف با رد هرگونه احتمال شروع جنگ جهانی سوم از سوی مسکو، تاکید کرد روسیه به اندازه کافی بزرگ و مسئولیتپذیر است که دست به چنین اقدامی نزند.
او با انتقاد شدید از رویکرد نظامیگرایانه اروپا و تلاش برای دشمن تراشی، سیاستمداران اروپایی را به شستشوی مغزی شهروندان خود متهم کرد و گفت در کشورهای اروپایی، روسیه به عنوان شر مطلق معرفی میشود.
معاون وزیر خارجه روسیه هم پیشتر در اظهاراتی با اشاره به تهدیدهای سازمان پیمان آتلانتیک شمالی علیه مسکو، تاکید کرده بود: روسیه تمام تهدیدهای ناتو را در استراتژی بازدارندگی هستهای خود لحاظ کرده و توان هستهای خود را در پاسخ به آن تقویت خواهد کرد.
الکساندر گروشکو با اشاره به اینکه افزایش کنترلنشده ظرفیت هستهای کشورهای ناتو، مسکو را ملزم میکند تا این موضوع را در توسعه و برنامهریزی نظامی خود به دقت بررسی کند، خاطرنشان کرد: اظهارات اخیر لندن و پاریس درباره زرادخانههای هستهای آنها نیز در چارچوب نظامیسازی گسترده اروپا مطرح میشود.
گروشکو با اشاره به دکترین پیشرفته هستهای فرانسه که امانوئل مکرون رئیسجمهور این کشور اوایل مارس سال جاری میلادی (اواسط اسفند ۱۴۰۴) از آن رونمایی کرد، گفت: کاملاً واضح است که لفاظیهای هستهای پاریس و اقدامات عملی آن در این زمینه چه کسی را هدف قرار میدهد..