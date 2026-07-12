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شبکه الجزیره به نقل از یک منبع لبنانی اعلام کرد: لبنان، به آمریکا اطلاع داده که در دور جدید مذاکرات با رژیم اسرائیل در رم شرکت خواهد کرد.
به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما؛ از شبکه الجزیره، این منبع لبنانی افزود: مشارکت لبنان در مذاکرات رم در سطح دیپلماتیک خواهد بود و هیچ نماینده نظامی در این هیات حضور نخواهد داشت.
او همچنین گفت: ارتش لبنان به هیئت نظامی آمریکایی که در حال حاضر از بیروت بازدید میکند، اطلاع داده است که آمادگی دارد در هر منطقهای که نظامیان ارتش رژیم اشغالگر از آن عقبنشینی کنند، مستقر شود.
خبرگزاری فرانسه پیشتر در گزارشی اعلام کرده بود که دور بعدی مذاکرات بین لبنان و رژیم صهیونیستی در روزهای چهارشنبه و پنجشنبه هفته جاری (۱۵ و ۱۶ ژوئیه / ۲۴ و ۲۵ تیر ) در رم پایتخت ایتالیا برگزار میشود.
بر اساس اعلام خبرگزاری فرانسه، آمریکا از ایتالیا خواسته است تا میزبانی این دوره از مذاکرات را بر عهده بگیرد.
دولت لبنان هنوز حضور رسمی در این دور از مذاکرات را تائید نکرده است.
هیئتهای مذاکره کننده دولت لبنان و رژیم اسرائیل به تازگی با حضور مارکو روبیو وزیر خارجه آمریکا، پس از چند روز مذاکره در واشنگتن، توافقنامه موسوم به «توافقنامه چارچوب سه جانبه» را امضا کردند؛ توافقنامهای که به خلع سلاح مقاومت و برچیده شدن ساختار زیربنایی آن در لبنان و خروج مشروط اشغالگران اسرائیلی از خاک لبنان اشاره میکند و در تلاش است تا ارتش و مقاومت لبنان را رو در روی یکدیگر قرار دهد.
بر اساس گزارشها، این توافقنامه، مسیر مذاکرات آتی میان دو طرف را ترسیم کرده و شامل اقدامهای اجرایی اولیه است و به گفته یک مقام صهیونیست، بر اساس آن رژیم صهیونیستی تا زمان خلع سلاح حزبالله حضور خود را در منطقه امنیتی موسوم به «خط زرد» در جنوب لبنان حفظ خواهد کرد.
به دنبال این توافق نامه و نقض مکرر آتش بس از سوی رژیم اسرائیل، برخی از نمایندگان مجلس لبنان و گروهها و احزاب در این کشور در واکنش به آن اعلام کردند که هرگونه بحثی در مورد انحصار سلاح در دست دولت لبنان باید یک تصمیم کاملاً لبنانی در چارچوب یک گفت وگوی ملی جامع و نه پاسخی به فشارها یا دیکتههای خارجی باشد.
شیخ «نعیم قاسم» دبیرکل حزب الله لبنان این توافقنامه را به معنای تسلیم حاکمیت لبنان دانست و گفت که این توافق نامه به اشغالگری مشروعیت میبخشد و عقبنشینی را به خلع سلاح مقاومت مرتبط میکند.
او خواستار رد این توافقنامه و پایبندی به یادداشتتفاهم ایران و آمریکا و ادامه مقاومت تا آزادسازی کامل لبنان شد.