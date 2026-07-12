پخش زنده
امروز: -
مردم بحرین شنبه شب بار دیگر با زیر پا گذاشتن ممنوعیتهای اعلام شده رژیم آل خلیفه، در خیابانها عزاداری کردند.
به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما؛ مردم مناطق مختلف بحرین با نادیده گرفتن ممنوعیتهای اعلام شده از سوی وزارت کشور حکومت بحرین، شنبه شب، دومین شب متوالی در خیابانها برای حضرت امام سجاد (ع) و رهبر شهید انقلاب اسلامی عزاداری کردند.
کاربران فضای مجازی اعلام کردند که دهها هیئت عزاداری در مناطق مختلف با به چالش کشیدن رژیم آل خلیفه به خیابانها آمدند.
وزارت کشور حکومت بحرین در بیانیهای اعلام کرده بود که شیعیان در سالروز شهادت حضرت امام سجاد (ع) فقط میتوانند در داخل حسینیهها و مساجد و فقط تا ساعت ۲۴ عزاداری کنند.
قطع بودن صدای بلندگوهای خارجی مساجد و حسینیهها از دیگر شروط رژیم آل خلیفه برای عزاداری شیعیان بوده است.
اما مردم بحرین برای دومین شب متوالی علیه حکام ظالم بحرین شعار سرداده و اعلام کردند که «ما با یزید عصر بیعت نمیکنیم، خدایا تا آخرین پیرو آنها را لعنت کن، صلح ما صلح حسین (ع) است، جنگ ما جنگ حسین (ع) است.»