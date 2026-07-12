معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار آذربایجان شرقی با تاکید بر حمایت همه جانبه از تولید گفت:تعطیلی حتی یک واحد تولیدی برای استان قابل قبول نیست و تمامی اعضای ستاد تسهیل و رفع موانع تولید با هدف حفظ تولید، اشتغال و رفع مشکلات واحد‌های صنعتی تلاش می‌کنند.

تعطیلی حتی یک واحد تولیدی برای آذربایجان شرقی قابل قبول نیست

تعطیلی حتی یک واحد تولیدی برای آذربایجان شرقی قابل قبول نیست

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز آذربایجان شرقی،طاهر روحی در جلسه ستاد تسهیل و رفع موانع تولید آذربایجان شرقی اظهار کرد:تلاش تشکل‌های صنفی و بخش خصوصی در همراهی با دولت نقش مهمی در حفظ اشتغال و تامین کالا‌های مورد نیاز مردم داشته و این همکاری موجب شده است خللی در روند تولید و تامین نیاز‌های جامعه ایجاد نشود.

وی با اشاره به اهمیت توسعه صادرات افزود:یکی از دغدغه‌های اصلی مدیریت استان، حفظ تداوم صادرات کالا‌های تولیدی است و مدیریت استان نیز با تمام ظرفیت از این موضوع حمایت می‌کند تا روند ارزآوری برای کشور استمرار یابد.

روحی تصریح کرد: اگر در هر نقطه از مرز‌های کشور خللی در روند صادرات کالا‌های تولیدی به وجود بیاید، دغدغه آذربایجان شرقی بوده و استان‌های مرزی مزبور نیز باید در رفع مشکل تلاش مضاعف نمایند تا نارسایی‌های ایجاد شده حل شود.

معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار آذربایجان شرقی با بیان اینکه رویکرد ستاد تسهیل، حمایت از تولید و تسهیل گری برای واحد‌های صنعتی است تصریح کرد:هدف این ستاد، رفع موانع پیش روی تولید کنندگان و فراهم کردن زمینه استمرار فعالیت واحد‌های تولیدی است.

روحی همچنین بر ضرورت اجرای قوانین مرتبط با تعهدات ارزی تاکید کرد و گفت: رفع تعهدات ارزی توسط شرکت‌ها باید مطابق قوانین و مقررات انجام شود.

گفتنی است در این نشست پرونده ۱۹ واحد تولیدی استان در حوزه‌های انرژی، بانکی، محیط زیست و مالیات مورد بررسی قرار گرفت و پس از طرح مسائل و مشکلات تصمیمات لازم برای رفع موانع و تسهیل فعالیت این واحد‌ها اتخاذ شد.