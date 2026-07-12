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بامداد روز یکشنبه ۲۱ تیرماه، چندین انفجار در مناطقی از هرمزگان رخ داد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز خلیج فارس؛ بنا بر اعلام خبرنگار صدا و سیما: شنیده شدن صدای سه انفجار در بندرعباس تایید شد.
همچنین دو انفجار نیز در سیریک تایید شده است.
ارتباط زنده حسین اژدهایی با شبکه خبر ساعت سه و ۳۰ دقیقه بامداد
به گفته خبرنگار صدا و سیما در جاسک: صدای بیش از ۱۰ انفجار در جاسک شنیده شد.
ارتباط زنده حسین اژدهایی با شبکه خبر ساعت هشت صبح
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