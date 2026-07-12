فرماندهی مرکزی نیروهای تروریست آمریکا در منطقه موسوم به سنتکام با نقض آتش بس و تفاهم نامه اسلام آباد دور سوم حملات به خاک ایران را اعلام کرد.

به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما؛ سازمان ترروریستی سنتکام شامگاه شنبه به وقت محلی اعلام کرد: نیروهای فرماندهی مرکزی ایالات متحده (سنتکام) سومین دور حملات خود علیه ایران را آغاز کردند.

این نهاد مدعی شد که این اقدام به دستور ترامپ و پس از حمله سپاه پاسداران انقلاب اسلامی به کشتی کانتینربر «ام‌وی جی‌اف‌اس گلکسی» با پرچم قبرس در حال عبور از تنگه هرمز انجام شده است.

سنتکام مدعی شد که این کشتی بر اثر آتش‌سوزی در داخل کشتی و آسیب گسترده به اتاق موتور، قادر به ادامه مسیر نیست.

بر اساس ادعای این بیانیه، یکی از خدمه غیرنظامی کشتی نیز ناپدید شده است.

پیش از این نیروی دریایی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در اطلاعیه‌ای از اصابت یک شلیک اخطار به کشتی تجاری متخلف و بسته شدن تنگه هرمز درپی این حادثه خبر داد.

در این اطلاعیه بار دیگر هشدار داده شده که مداخلات بیگانگان و تعیین مسیر غیرقانونی حرکت کشتی ها در تنگه هرمز، برخورد قاطع سپاه پاسداران را به دنبال خواهد داشت و روند افزایش ترددها در تنگه را با اخلال مواجه خواهد کرد.

در ادامه اطلاعیه نیروی دریایی سپاه آمده است:

" ساعاتی قبل، این تذکرات نادیده گرفته شد و با تحریک بیگانگان چند کشتی تلاش کردند از مسیر غیرمصوب حرکت کنند و به اخطارها و تذکرات ما در اصلاح مسیر و حرکت در مسیر مصوب بی اعتنایی کردند.

به ناچار یک فروند از کشتی‌ها که با خاموش کردن سامانه‌های خود امنیت دریایی را به مخاطره افکنده بود؛ مورد اصابت شلیک‌ِاخطار واقع و متوقف شد.

به دنبال این حادثه، اولا با توجه به بروز این ناامنی به سبب مداخله غیرقانونی بیگانگان، تنگه هرمز تا اطلاع ثانوی و تا پایان مداخلات آمریکا در این منطقه بسته و هیچ شناوری اجازه تردد نخواهد داشت، ثانیا اگر دشمن متجاوز به بهانه این حادثه که خود، مسبب آن بوده است، خطایی کند و تجاوز جدیدی علیه ما داشته باشد با شدت پاسخ داده خواهد شد و پایگاه های جدیدی از دشمن در منطقه مورد هدف قرار خواهد گرفت.

عواقب چنین مداخله‌ای بر عهده دشمن آمریکایی - صهیونی و کشورهایی است که خاک خود را برای این تهدیدات در اختیار پایگاه دشمن گذاشته‌اند."