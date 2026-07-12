سازمان عملیات تجارت دریایی انگلیس از وقوع حادثه برای یک نفتکش در آب‌های عمان خبر داد و اعلام کرد: این شناور بر اثر اصابت یک پرتابه دچار آتش‌سوزی شده است.

به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما؛ سازمان عملیات تجارت دریایی انگلیس (UKMTO) اعلام کرد: حادثه‌ای برای یک کشتی کانتینربر در فاصله ۹ مایل دریایی شرق عمان گزارش شده است.

بر اساس این گزارش، مقام‌های نظامی اعلام کرده‌اند که بخش پشتی کشتی دچار آسیب شده و این حادثه منجر به آتش‌سوزی در داخل کشتی شده است.

این سازمان افزود که مقام‌های مسئول در حال بررسی ابعاد و علت وقوع این حادثه هستند و جزئیات بیشتری هنوز منتشر نشده است.