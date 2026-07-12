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جیمز کاردن، از مقامهای پیشین وزارت امور خارجه آمریکا گفت: جنگ کشورش با ایران ارتباطی با مسیرهای کشتیرانی در تنگه هرمز یا جلوگیری از دستیابی ایران به سلاح هستهای نداشته است.
به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما؛ جیمز کاردن، از مقامهای پیشین وزارت امور خارجه آمریکا، گفت جنگ آمریکا علیه ایران «هیچ ارتباطی» با مسیرهای کشتیرانی در تنگه هرمز یا «ادعای کاملاً ساختگی نزدیکبودن ایران به ساخت سلاح هستهای و استفاده از آن علیه اسرائیل» نداشته است.
او گفت علت اصلی این جنگ، حمایت ایران از گروههای همپیمان منطقهای بوده است که در مقابل توسعهطلبی رژیم صهیونیستی ایستادهاند.
کاردن با اشاره به اظهارات دونالد ترامپ، رئیسجمهور آمریکا، درباره ضرورت جلوگیری از دستیابی ایران به سلاح هستهای گفت: «هر زمان ترامپ میگوید این جنگ به این دلیل است که ایران هرگز نباید به سلاح هستهای دست پیدا کند، باید گفت ایران در مسیر دستیابی به چنین سلاحی نبود.»
این مقام پیشین وزارت امور خارجه آمریکا همچنین یادآور شد ایران به دلیل فتوای رهبر شهیدش علیه اینگونه سلاحها در مسیر دستیابی به سلاح هستهای قرار نداشت.