رئیس فراکسیون محافظه‌کار در مجلس اروپا از اعضای اروپایی ناتو خواست ارتش مشترک تشکیل دهند، تا بتوانند از موضع برابر با آمریکا گفت‌و‌گو کنند.

به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما؛ مانفرد وبر رئیس فراکسیون محافظه‌کار میانه‌رو در مجلس اروپا از اعضای اروپایی سازمان پیمان آتلانتیک شمالی خواست تا برای کاهش وابستگی به ایالات متحده، هم‌زمان با عضویت در ناتو، ساختار‌های دفاعی مشترک اروپایی ایجاد کنند.

وبر در گفت‌و‌گو با خبرنگاران با اشاره اینکه دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا تاکنون چندین بار با کشور‌های اروپایی وارد تقابل شده است، اظهار کرد: مطمئنا این روند دوباره تکرار خواهد شد.

او افزود: برای اروپا واضح است که ما باید با هم متحد شده و از ایالات متحده مستقل شویم، این بدان معناست که اکنون باید ساختار‌های دفاعی مشترک اروپایی را ایجاد کنیم.

رهبر حزب «مردم اروپا» خاطرنشان کرد: اگر کشور‌های اروپایی در ۱۰ سال آینده سرمایه‌گذاری‌های برنامه‌ریزی‌شده در حوزه دفاعی انجام دهند، خواهند توانست با آمریکا از موضع برابر گفت‌و‌گو کنند، اما اگر اروپا همچنان ۲۷ ارتش پراکنده داشته باشد، این امر محقق نمی‌شود.

پیتر سیجارتو وزیر خارجه مجارستان پیش‌تر گفته بود که رهبران اتحادیه اروپا تلاش می‌کنند این بلوک را به یک ائتلاف نظامی تبدیل کرده و برای یک درگیری ادامه‌دار با روسیه آماده می‌شوند.

سیجارتو خاطرنشان کرد که رهبران اتحادیه اروپا فراموش کرده‌اند که این اتحادیه برای برقراری صلح و ایجاد شکوفایی برای اعضا به وجود آمد، اما آنها اکنون سعی می‌کنند که «تعهدات نظامی بر اعضا تحمیل کنند.»

او افزود که اتحادیه برای «جنگی طولانی» با روسیه آماده می‌شود و اقتصاد خود را بر همین اساس تعدیل می‌کند.

سیجارتو تصریح کرد: تصمیم‌ها در این مورد اتخاذ شده است. اروپا دو قدرت هسته‌ای (انگلیس و فرانسه) دارد. آنها تعهد مکتوب داده‌اند که به اوکراین نیرو اعزام کنند.

«مانفرد وبر» رئیس حزب مردم اروپا در مجلس اروپا که جنگ‌طلب‌ترین جناح در این نهاد است، گفته که نیرو‌های نظامی زیر پرچم اروپا به اوکراین اعزام می‌شوند.

او خاطرنشان کرد: ما همچنین از فریدریش مرتس صدراعظم آلمان صحبت‌هایی درباره اعزام هواپیما‌های آلمانی و استقرار موشک‌های هسته‌ای فرانسوی شنیده‌ایم.