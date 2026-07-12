

به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، تیم کمتر از ۱۸ سال بسکتبال کشورمان در آخرین دیدار خود از رقابت‌های قهرمانی غرب آسیا (انتخابی جام آسیا) شنبه ۲۰ تیر ماه به مصاف تیم لبنان رفت و با نتیجه ۷۴ بر ۷۳ این دیدار را واگذار کرد.

ملی‌پوشان کشورمان در این مسابقات موفق به کسب ۴ پیروزی متوالی مقابل تیم‌های فلسطین، عراق، سوریه و اردن شدند و سهمیه حضور در جام آسیا کمتر از ۱۸ سال پسران را به دست آوردند.

نتایج چهار کوارتر این دیدار به شرح زیر است:

کوارتر اول: ۱۷ - ۶ / لبنان

کوارتر دوم: ۳۰ - ۱۹ / ایران

کواتر سوم: ۲۴ - ۲۳ / ایران

کواتر چهارم: ۱۵ - ۱۳ / لبنان

امیررضا آذری، علیرضا رشیدی، محمدیاشار کمال‌خالدی، مانی منوچهری، امیرمحمد جعفرخانی، کیاشا طاهری، سهیل سلیمان‌نژاد، علی درستکار، محمدصالح پاک‌گوهر، حسین رنجبر، محمد شمسی، امیرمهدی پورشهسواری، آریا آب‌شیرین و کیانمهر کوچکی ۱۴ بازیکن حاضر در این مسابقات بودند که زیر نظر علی توفیق سرمربی تیم کمتر از ۱۸ سال پسران، به رقابت پرداختند.

رقابت‌های جام جوانان آسیا از ۲۲ مرداد تا اول شهریور ماه، با حضور ۱۶ تیم در شهر احمدآباد هند برگزار خواهد شد و در پایان، ۴ تیم برتر به جام جهانی کمتر از ۱۹ سال در سال ۲۰۲۷ به میزبانی جمهوری چک راه پیدا می‌کنند.