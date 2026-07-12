به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، تیم‌های ملی فوتبال انگلیس و نروژ در مرحله یک چهارم نهایی مسابقات جام جهانی ۲۰۲۶، از ساعت ۰۰:۳۰ بامداد امروز (یکشنبه - به وقت ایران) در ورزشگاه «هارد راک» میامی مقابل هم به میدان رفتند که انگلیس با نتیجه ۲ بر یک به برتری رسید و به نیمه‌نهایی صعود کرد.

آندریاس شلدروپ (۳۶) برای نروژ و جود بلینگهام (۱+۴۵ و ۹۳) برای انگلیس گلزنی کردند.

تیم ملی فوتبال انگلیس در شروع بازی تیم برتر میدان بود و توپ را در اختیار داشت، اما شاگردان توماس توخل نتوانستند از برتری خود بهره‌ای ببرند و در بخش زیادی از دقایق نیمه نخست، در گشودن دروازه حریف خود ناکام بودند. نروژی‌ها هم با ارائه یک بازی ساکن و آرام سعی می‌کردند که از تک موقعیت‌ها و فرصت‌های به وجود آمده خود استفاده کنند.

در ادامه بازی و در ۱۵ دقیقه پایانی نیمه نخست تب و تاب ابتدایی انگلیس فروکش کرد و وایکینگ‌ها بیشتر صاحب توپ و میدان شدند. جلو آمدن شاگردان سولباکن موجب این شد که آنها در یکی دو موقعیت روی دروازه پیکفورد خطرساز ظاهر شوند تا بالأخره در دقیقه ۳۶ و روی شوت آندریاس شلدروپ از گوشه محوطه جریمه، به گل اول دست یابند.

این پایان کار نبود و در شرایطی که هواداران منتظر سوت پایان نیمه اول بودند، جود بلینگام در دقیقه ۲+۴۵ دروازه نروژ را گشود تا ۴۵ دقیقه نخست بازی به تساوی ختم شود.



هری کین در دقیقه ۴+۴۵ نیز برای سه شیر گلزنی کرد که این گل به دلیل حضور کاپیتان انگلیس در موقعیت آفساید، مورد قبول قرار نگرفت.

انگلیس نیمه دوم را با دو تغییر آغاز کرد و بوکایو ساکا و ابرچی ازه را به زمین آورد، اما این تغییرات هم باعث نشد که سه شیر هجومی بازی کند. این نروژ بود که در ۱۰ دقیقه ابتدایی نیمه دوم بازی بهتری به نمایش گذاشت و روی چند کرنر پیاپی که بازیکنان این تیم روی دروازه انگلیس به دست آوردند، در دقیقه ۵۵ روی یک رفت و برگشت توسط هِگِم به گل رسیدند. پس از بازبینی صحنه گل، داور خطای ارلینگ هالند روی الیوت اندرسون را اعلام کرد و گل دوم نروژ، مردود اعلام شد.

تیم ملی فوتبال انگلیس در دقیقه ۸۶، روی یکی از معدود موقعیت‌هایی که روی دروازه نروژ خلق کرد، می‌توانست به گل برسد. ساکا پس از نفوذ به محوطه جریمه حریف، توپ را به‌صورت زمینی به سمت دروازه نروژ فرستاد که مدافع این تیم، توپ را از دهانه دروازه برگشت داد تا همچنان دو تیم با تساوی به بازی ادامه دهند.

شاگردان توخل در شروع وقت اضافه نخست، بازی را هجومی آغاز کردند و خیلی زود و در دقیقه ۹۳ به گل رسیدند. مورگان راجرز پشت محوطه جریمه صاحب توپ شد و یک شوت محکم را روانه دروازه اوریان نایلاند کرد که دروازه‌بان نروژ توپ را به شکل ناقص برگشت داد، اما بلینگام با حضور به‌موقع خود توانست توپ برگشتی را به گل دوم خود و انگلیس تبدیل کند.

در دقیقه ۹۹ نیز داور برخورد مدافعان نروژ با اسپنس را یک پنالتی به سود انگلیس تشخیص داد، اما پس از بازبینی این صحنه از تصمیم خود عقب‌نشینی کرد و پنالتی لغو شد.

در وقت اضافه دوم هم انگلیس بهتر ظاهر شد و توسط ساکا و اسپنس در دو موقعیت پشت هم می‌توانست به گل برسد که نایلاند مانع گلزنی مهاجمان انگلیس شد.

جود بلینگهام در پایان دیدار به عنوان بهترین بازیکن زمین انتخاب شد.

شاگردان توماس توخل از ساعت ۲۲:۳۰ روز چهارشنبه ۲۴ تیر در مرحله نیمه‌نهایی جام جهانی ۲۰۲۶، به مصاف آرژانتین می‌رود.

کلمن تورپین فرانسوی قضاوت این مسابقه را بر عهده داشت و به کریستوفر آیر از نروژ کارت زرد نشان داد.