شهروندان ازنا روایت می‌کنند که قطار‌های سنگین و پرسرعت روزانه از دل محله‌های مسکونی و خیابان‌های شلوغ این شهر عبور می‌کنند، بی‌آنکه پل هوایی، زیرگذر یا حتی علائم هشداردهنده کافی برای ایمنی عابران و خودرو‌ها تعبیه شده باشد.

.

به گزارش سرویس شهروند خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما ، شهرستان ازنا در استان لرستان این روز‌ها با معضلی دیرینه و فرسایشی دست‌وپنجه نرم می‌کند که ایمنی و امنیت روزمره شهروندان را نشانه گرفته است؛ عبور خط راه‌آهن سراسری از میان خیابان‌های اصلی و پرتردد این شهر. آنچه این موضوع را به یک بحران شهری تبدیل کرده، نه تنها قدمت خط ریلی، که نبود هرگونه زیرساخت ایمنی برای تردد ایمن شهروندان است.

شهروندان ازنا روایت می‌کنند که قطار‌های سنگین و پرسرعت روزانه از دل محله‌های مسکونی و خیابان‌های شلوغ این شهر عبور می‌کنند، بی‌آنکه پل هوایی، زیرگذر یا حتی علائم هشداردهنده کافی برای ایمنی عابران و خودرو‌ها تعبیه شده باشد.

این وضعیت، شهروندان به‌ویژه کودکان و دانش‌آموزان را ناچار به عبور از روی ریل می‌کند؛ عملی که به‌صراحت بر اساس مواد ۴ و ۱۱ قانون ایمنی راه‌ها و راه‌آهن ممنوع اعلام شده است.

مطابق این قانون، عبور هر گونه وسیله نقلیه و عابر پیاده از خطوط ریلی، خارج از محله‌های مجاز، اکیداً ممنوع بوده و متخلفان مشمول مجازات قانونی می‌شوند. با این حال، نبود گذرگاه‌های ایمن در ازنا، شهروندان را ناخواسته به سمت انجام این عمل خطرناک سوق می‌دهد و عملاً آنها را در معرض خطرات جبران‌ناپذیر قرار می‌دهد.

پیام شهروند خبرنگار:

خط راه‌آهن سراسری در شهرستان ازنا در استان لرستان، از میان خیابان اصلی عبور می‌کند. خیابانی که محل تردد روزانه دانش‌آموزان، خودرو‌ها و عابران است. با این حال، هیچ پل هوایی، زیرگذر یا حتی تابلو هشداردهنده‌ای در این مسیر تعبیه نشده است.

مردم ناچارند از روی ریل عبور کنند؛ اقدامی که طبق مواد ۴ و ۱۱ قانون ایمنی راه‌ها و راه‌آهن ممنوع است. اما وقتی راه دیگری نیست، قانون ممنوعیت هم بی‌معنا می‌شود.

استقرار یک سوزن‌بان برای تغییر مسیر دستی قطارها، نشان می‌دهد که راه‌آهن خود به غیراستاندارد بودن این مسیر اذعان دارد، اما به جای حل ریشه‌ای، یک راه‌حل موقتی و پرخطر انتخاب کرده است.

درخواست مردم ازنا:

۱. جابه‌جایی خط ریلی به خارج از محدوده شهری

۲. ایمن‌سازی فوری (پل عابر، دیوار حائل، علائم هشداردهنده)

تا زمانی که این خواسته‌ها برآورده نشود، شهروندان ازنا در معرض خطری دائمی هستند که هر لحظه ممکن است به فاجعه منجر شود.