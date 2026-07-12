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در حالی که مسئولان و دستگاههای مرتبط با سیستم بانکی طی هفتههای اخیر بارها از برطرف شدن یا کاهش اختلالات شبکه بانکی سخن گفتهاند، شهروندخبرنگار ما از قطعی سیستم بانکی خبر می دهد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، با وجود اعلام رفع اختلال در سامانههای بانکی، گزارشهای میدانی و روایت برخی مشتریان نشان میدهد که مشکلاتی مانند تأخیر در انتقال وجه، اختلال در ثبت چک و حتی دشواری در پرداخت اقساط تسهیلات همچنان در برخی بانکها ادامه دارد؛ موضوعی که بار دیگر ضرورت شفافسازی درباره وضعیت شبکه بانکی و زمان رفع کامل مشکلات را مطرح میکند.
در حالی که مسئولان و دستگاههای مرتبط با سیستم بانکی طی هفتههای اخیر بارها از برطرف شدن یا کاهش اختلالات شبکه بانکی سخن گفتهاند، برخی مشتریان از ادامه مشکلات در دریافت خدمات بانکی خبر میدهند؛ مشکلاتی که از انتقال وجه و ثبت چک گرفته تا پرداخت اقساط تسهیلات را دربرمیگیرد.
شهروند خبرنگار ما هم در این خصوص گلایه داشته اند و در پیامی از این موضوع انتقاد کرده اند ، متن پیام شهروند خبرنگار به این شرح است:
چرا هیچ مسئولی از رئیس بانک مرکزی گرفته تا روسای ۴ بانکمهم کشور جوابگوی قطعی یک ماهه سیستم بانکها نیستند .هیچ کار بانکی نمیشود انجام داد .چرا مسئولین لب به سخن نمی گشایند .مردم گرفتارند .علت چیست .در طول یکماه حتی یک مسئول رده پائین نیامده مشکل رابگوید واز مردم عذرخواهی کنند .لطفا پیگیری نمایید.