به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما ، محققان دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه در یک مطالعه تحقیقاتی جدید، آثار احتمالی برخی عوامل بیولوژیک تهدیدزا بر تکامل سیستم عصبی جنین انسان را بررسی کردند که این مسئله‌ مهم می‌تواند در فهم بهتر خطرات دوران بارداری و لزوم مراقبت‌های دقیق‌تر مؤثر باشد.

محمدجواد جعفری، کارمند دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه، با همکاری دانشگاه پیام نور مرکز اسدآباد، پژوهشی را درباره اختلال‌های رشدی سیستم عصبی جنین در اثر مواجهه با عوامل بیولوژیک تهدیدزا انجام داده است.

این تحقیق، که به‌صورت مرور نظام‌مند انجام شده، تلاش کرده است شواهد علمی موجود را از مطالعات مختلف کنار هم قرار دهد تا مشخص شود کدام عوامل بیولوژیک بیش از دیگران با آسیب‌های ساختاری و عملکردی مغز جنین ارتباط دارند و این موضوع از نظر سلامت مادر و کودک چه اهمیتی پیدا می‌کند.

روش انجام این پژوهش بر پایه بررسی نظام‌مند منابع علمی بوده است. پژوهشگران برای این کار، مقالات منتشرشده در سه پایگاه علمی معتبر یعنی PubMed، Scopus و Web of Science را در بازه زمانی ۲۰۰۰ تا ۲۰۲۵ جست‌و‌جو کردند.

مرور نظام‌مند به این معناست که پژوهشگر، مطالعات پیشین را با یک روش مشخص، مرحله‌به‌مرحله و بر اساس معیار‌های روشن بررسی می‌کند تا به جمع‌بندی قابل اتکاتری برسد. این روش به‌ویژه زمانی اهمیت دارد که موضوع پژوهش گسترده و چندبعدی باشد و نتایج مطالعات مختلف نیاز به یک جمع‌بندی منظم داشته باشند.

یافته‌های این مطالعه که در مجله زیست شناسی ایران وابسته به انجمن زیست شناسی ایران منتشر شده‌اند، نشان دادند که چند گروه از عوامل بیولوژیک بیشتر از دیگر موارد با اختلالات ساختاری و عملکردی مغز جنین ارتباط دارند.

در میان ویروس‌ها، از ویروس زیکا، نیپا، تب دنگ، سیتومگالوویروس انسانی، کروناویروس سندرم حاد تنفسی-۲، کووید-۱۹ و ویروس هرپس نام برده شده است. همچنین برخی عوامل باکتریایی و انگلی مانند لیستریا مونوسیتوژنز، اشرشیا کلی، استرپتوکوکوس و توکسوپلاسما گوندی نیز در این فهرست قرار دارند. بر اساس جمع‌بندی محققان، این عوامل می‌توانند با آسیب به روند طبیعی رشد مغز، با بروز اختلال در ساختار یا کارکرد سیستم عصبی جنین همراه باشند.

نتیجه‌گیری پژوهش بر اهمیت پیشگیری، پایش و غربال‌گری در دوران بارداری تأکید دارد. به بیان ساده، هرچه شناسایی خطر‌ها در این دوره زودتر و دقیق‌تر انجام شود، امکان کاهش آسیب‌های احتمالی بیشتر خواهد بود. پژوهشگران تأکید کرده‌اند که توجه به وضعیت مادر در دوران بارداری، بررسی احتمال مواجهه با عوامل عفونی و پیگیری منظم سلامت جنین می‌تواند در کاهش خطر اختلالات تکامل سیستم عصبی نقش مهمی داشته باشد. این جمع‌بندی نشان می‌دهد که مراقبت پیش از تولد فقط به پیگیری رشد جسمی جنین محدود نیست و باید خطر‌های عفونی و زیستی را نیز جدی گرفت.

طبق دیگر اطلاعات ارائه‌شده در این پژوهش، مسئله فقط به شناسایی چند عامل بیماری‌زا محدود نمی‌شود، بلکه درک چگونگی اثرگذاری آنها نیز بسیار مهم است. به گفته مجریان این تحقیق، برای طراحی راهبرد‌های مؤثر پیشگیرانه باید دانست که عامل بیولوژیک از چه مسیری اثر می‌گذارد، تماس مادر با آن چه مدت ادامه داشته و سیستم ایمنی مادر چگونه به آن پاسخ داده است.

این نکته از آن جهت مهم است که همه مواجهه‌ها لزوماً پیامد یکسانی ندارند و زمان تماس با عامل عفونی در دوران بارداری می‌تواند تعیین‌کننده باشد. همچنین تأکید شده است که قرار گرفتن جنین در معرض عوامل سمی بیولوژیک ممکن است بعد‌ها با اختلالات شناختی، حرکتی یا روانی در دوره‌های بعدی زندگی نیز ارتباط پیدا کند.

از سوی دیگر، این بررسی بر ضرورت توجه بیشتر پژوهشگران و مسئولان حوزه سلامت به این موضوع تأکید دارد. به‌ویژه در مناطقی که مراقبت‌های پیش از تولد ضعیف‌تر است یا نظارت کافی بر عفونت‌های دوران بارداری وجود ندارد، آسیب‌پذیری بیشتر خواهد بود. به همین دلیل، سرمایه‌گذاری در بهبود مراقبت‌های دوران بارداری، غربال‌گری عفونت‌ها و آموزش تخصصی در این زمینه اهمیت زیادی پیدا می‌کند.

محققان در انتها بر لزوم انجام مطالعات میان‌رشته‌ای در حوزه‌هایی مانند مغز و اعصاب، جنین‌شناسی، اپیدمیولوژی و ایمنی زیستی تأکید نموده‌اند تا بتوان مکانیسم‌های دقیق‌تر این آسیب‌ها را شناخت و برای تشخیص زودهنگام و مداخلات ایمن‌تر آماده شد.