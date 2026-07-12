به گزارش خبرگزاری صداوسیما، عباس گودرزی سخنگوی هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی اعلام کرد انتخابات هیئت رئیسه کمیسیون‌های تخصصی مجلس از تاریخ ۲۲ تیرماه آغاز می‌شود.

وی افزود: بر اساس تصمیم امروز هیئت رئیسه، انتخابات کمیسیون‌ها به‌صورت الکترونیکی برگزار خواهد شد.

ضمنا برابر تصمیم هیئت رئیسه و به منظور ایجاد ظرفیت برای قانونگذاری در جلسات مجازی، مقرر گردید در اولین جلسه صحن که تشکیل خواهد شد، برخی از بند‌های آئین نامه داخلی مجلس اصلاح گردد.