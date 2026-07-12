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سخنگوی هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی اعلام کرد: انتخابات هیات رئیسه کمیسیونهای تخصصی مجلس شورای اسلامی از تاریخ ۲۲ تیرماه آغاز میشود.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، عباس گودرزی سخنگوی هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی اعلام کرد انتخابات هیئت رئیسه کمیسیونهای تخصصی مجلس از تاریخ ۲۲ تیرماه آغاز میشود.
وی افزود: بر اساس تصمیم امروز هیئت رئیسه، انتخابات کمیسیونها بهصورت الکترونیکی برگزار خواهد شد.
ضمنا برابر تصمیم هیئت رئیسه و به منظور ایجاد ظرفیت برای قانونگذاری در جلسات مجازی، مقرر گردید در اولین جلسه صحن که تشکیل خواهد شد، برخی از بندهای آئین نامه داخلی مجلس اصلاح گردد.