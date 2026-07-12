در پی ادامه تجاوز دشمن آمریکایی صهیونی، از ساعاتی قبل، پایگاه‌ها و مراکز ارتش تروریستی آمریکا در کویت و بحرین هدف حملات پهپادی ارتش جمهوری اسلامی ایران قرار گرفت.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما و به نقل از روابط عمومی ارتش، در پاسخ به ادامه تجاوزات آمریکای جنایتکار به مناطقی از جنوب کشور، ارتش جمهوری اسلامی ایران، از ساعاتی قبل، با پهپادهای انهدامی خود، سامانه پاتریوت، انبار مهمات و سایت رادار ارتش تروریستی آمریکا در کویت را هدف حملات پهپادهای قرار داد.

همچنین در موج دیگری از حملات پهپادی ارتش جمهوری اسلامی ایران، سامانه ارتباطی و سایت راداری ارتش کودک کش آمریکا در بحرین هدف قرار گرفت.

ارتش جمهوری اسلامی ایران هشدار داده: عواقب اینگونه حرکات و ناامنی در منطقه بر عهده دشمن آمریکایی صهیونی خواهد بود و در صورت تکرار این حملات،پاسخ های شدیدتری خواهیم داد.