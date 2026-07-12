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رئیس مجمع نمایندگان استان تهران در مجلس گفت: باید به سازمان تأمین اجتماعی کمک کنیم طرح تحولی اش که در قالب ۱۲ ماده پیشنهادی به مجلس ارائه و در کمیسیون اجتماعی تصویب و مقدمات آن فراهم شده است، در مجلس تصویب و تبدیل به قانون شود تا سازمان بتواند از این گردنهها عبور کند.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مجمع نمایندگان استان تهران در مجلس شورای اسلامی، بعدازظهر امروز (شنبه ۲۰ تیرماه) در نشستی به میزبانی سازمان تأمین اجتماعی با حضور مصطفی سالاری، مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی، وضعیت و چالشهای این سازمان در استان تهران را بررسی کردند.
سیدعلی یزدیخواه، رئیس مجمع نمایندگان استان تهران در مجلس در حاشیه این نشست با بیان اینکه سازمان تامین اجتماعی با جمعیت هدفی قریب به ۴۷ میلیون نفر که به نحوی از خدمات این سازمان استفاده میکنند، عائلهمندترین سازمان در کشور است؛ عنوان کرد: این سازمان عریض و طویل با این عائله بسیار سنگین هر ماهه برای پرداخت حقوق بازنشستگان و مستمریبگیران دچار چالش است و ارقام پرداختیشان چندین برابر سایر صندوقها نظیر صندوقهای کشوری و لشکری و امثالهم است، که در این نشست نمایندگان بر ضرورت حل این چالش داشتند تأکید و اعلام کردند که وضعیت کسری و ناترازیهای صندوق تأمین اجتماعی مناسب نیست و باید این مشکل یکجا برای همیشه حل شود.
رئیس مجمع نمایندگان استان تهران در مجلس ادامه داد: ضمن اینکه ما در سال ۱۴۰۵ با افزایش حقوق بازنشستگان و مستمریبگیران سازمان تأمین اجتماعی مواجه بودیم که سازمان تلاش کرد و در خردادماه پرداختیهایش را با نرخ جدید انجام داد؛ اما منابع آن، برای اینکه مطالبات بازنشستگان و مستمریبگیران را در ماههای فروردین و اردیبهشت پاسخگو باشد، کافی نبود؛ که در نشست امروز در این باره و درخصوص راههای ممکن برای تأمین منابع سازمان نیز گفتوگو و تبادل نظر شد.
یزدیخواه با بیان اینکه تجمیع شعبات سازمان تأمین اجتماعی یکی دیگر از موضوعات مورد بحث در نشست امروز نمایندگان استان تهران با مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی بود و بحثهای مفصلی هم درخصوص کمیت و کیفیت انجام آن شد؛ اضافه کرد: در این نشست همچنین کارکرد طرح پزشک خانواده که عمدتاً ماموریت وزارت بهداشت است، اما همکاریهای مستمری هم هم سازمان تأمین اجتماعی دارد، در ۲ استان فارس و مازندران مورد توجه و بررسی قرار گرفت.
رئیس مجمع نمایندگان استان تهران گفت: اگر ما بخواهیم به سازمان تأمین اجتماعی کمک کنیم که از حالت فعلی نجات پیدا کند، باید کمک کنیم طرح تحولی این سازمان که در قالب ۱۲ ماده پیشنهادی به مجلس ارائه و در کمیسیون اجتماعی تصویب و مقدمات آن فراهم شده است، در مجلس تصویب و تبدیل به قانون شود تا سازمان بتواند از این گردنهها عبور کند و رضایتمندی بهتری را برای خانوادههای محترم بازنشسته و مستمریبگیر فراهم کند.
یزدیخواه در پایان با تأکید بر اینکه سازمان تأمین اجتماعی به دلیل گستردگی خدمات و عائله کثیرش نیازمند توجه همهجانبه از سوی نظام برنامهریزی کشور و اقشار مختلف مردم است؛ اضافه کرد: موضوعات شستا و شرکتهای زیرمجموعه سازمان تامین اجتماعی، نحوه سوددهی این شرکتها، بحث واگذاریهای در سازمان تأمین اجتماعی و آسیبهای این واگذاریها موضوعات دیگر بحثهای مفصلی بود که نمایندگان در این نشست دو و نیم ساعته، با مدیرعامل و مسئولین سازمان تامین اجتماعی در میان گذاشتند، در بسیاری از موارد پیشنهاداتی هم برای بهبود وضعیت ارائه شد و امید است که خروجی این جلسات منجر به بهبود سطح رفاه عمومی بازنشستگان و مستمریبگیران بشود و رضایتمندی بهتری را ایجاد کند.
مصطفی سالاری، مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی نیز با اشاره به اینکه بیمه رانندگان، کارگران ساختمانی و مشاغل جدید از جمله موضوعات مورد نظر و پیگیری نمایندگان مجلس در این نشست بود؛ عنوان کرد: درخصوص بیمه اجتماعی رانندگان؛ طرحی در دست است که کلیات آن در مجلس تصویب و مجددا به کمیسیونهای تخصصی آن ارجاع شد، که کمیسیونها پس از بررسی جزئیات و و تصویب آن، متن نهایی را برای هیئت رئیسه ارسال کردند بر این مبنا که درصدی از هزینه حمل بار یا مسافر یا بارنامه به حق بیمه سهم کارفرمایی تعلق بگیرد و نصف حق بیمه [که در حال حاضر رانندگان بیش از نصف پرداخت میکنند]به ۵۰ درصد کاهش پیدا کند و با این سازوکار همه رانندگان بخش عمومی حملونقل کالا و مسافر اعم از درونشهری و بینشهری، مشمول بیمه قرار بگیرند.
طبق اعلام مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی در حال حاضر هم غالب این رانندگان بیمه هستند، منتهی درصورت تصویب این طرح در مجلس، بخش باقیمانده یعنی همه رانندگان، بلااستثنا مشمول بیمه تامین اجتماعی قرار میگیرند.
سالاری با اشاره به دغدغه نمایندگان مجلس درخصوص بیمه کارگران ساختمانی، هم عنوان کرد: در این خصوص دو مسیر را پیش گرفتیم، یکی اصلاح قانون برای اینکه بتوانیم دخل و خرج یا منابع_مصارف بیمهای و سهم کارفرمایی را تأمین کنیم، است؛ زیرا در حال حاضر صندوقی که این سهم دا تأمین میکند، ۴۵ درصد کسری دارد؛ که در این زمینه با سازوکاریکه به تصویب هیئت مدیره رسانده و برای هیئت امنا ارسال کردیم، موقتتا مشکل را حل میکنیم تا بتوانیم متقاضیان جدید را پذیرش بکنیم و با پیشنهاد قانونی که نمایندگان دادند و به تصویب کمیسیون اجتماعی مجلس رسیده است، میتوانیم برای همیشه این مسئله را حل کنیم، تا حل این مسئله از حالت موقت خارج و دائمی شود.
مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی گفت: در این نشست نگرانیهایی هم از جانب نمایندگان درخصوص تجمیع شعب سازمان تامین اجتماعی اشاره و طرح شد. مبنی بر اینکه سازماندهیها و ساماندهیهای جدید به نحوی باشد که شعب در دسترس عموم مردم باشد؛ که خدمت نمایندگان عرض کردیم قطعاً اگر جایی نیاز به تغییراتی در محل استقرار شعب درایم، تغییرات با رویکردی خواهد بود که خدمات به مردم و بیمهشدگان دچار وقفه نشود یا خدمات دور از دسترس مردم قرار نگیرد.
سالاری بیمه شاغلان در کسبوکارهای اینترنتی را از دیگر موضوعات مورد پیگیری نمایندگان مجلس در این نشست خواند و گفت: در خصوص شاغلان در پلتفرمها یا از طریق پلتفرمها یا کسبوکارهای نوین هم متنی در مجلس و در کمیسیونهای تخصصی این حوزه مورد بحث و بررسی قرار گرفته و تقریباً نهایی شده تا همه شاغلان از طریق پلتفرمها یا سکوهای مجازی بتوانند مشمول بیمه قرار بگیرند؛ لذا با تصویب مجلس خواهد بود که این زمینه فراهم میشود که تمامی شاغلین در این حوزه، بیمه شوند.