به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ مردم استان اصفهان دیشب هم بار دیگر بر خونخواهی رهبر شهید انقلاب و بیعت و وفاداری خود با رهبری تأکید وحضور میلیونی مردم در آیین وداع با رهبر شهید انقلاب را خاری در چشم دشمنان بیان کردند و گفتند تا ظهور امام زمان (عج) در صحنه خواهند ماند.

مردم که عزادار رهبر شهید هستند اعلام کردند در بیعت با رهبر برومند و رشید لحظه‌ای درنگ نمی‌کنند.

این مردم در راه مقاومت و ایستادگی در برابر ظلم و رسیدن به عزت خسته نمی‌شوند و پیام حضورشان برای دشمن یک چیز است، شما محکوم به شکست هستید.