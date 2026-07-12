سپاه در بیانیه ای از اصابت به دومین شناور متخلف در تنگه هرمز و در هم کوبیدن مرکز تعمیرات و نگهداری جنگنده‌ها و مرکز فرماندهی و کنترل این پایگاه هوایی العدید قطر خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما متن کامل بیانیه سپاه بدین شرح است:

بسم الله قاصم الجبارین

فَمَنِ اعْتَدَى عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُواْ عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَى عَلَيْكُمْ

در پاسخ به ادامه تجاوزات ارتش کودک‌کش آمریکا به پایگاه‌های ساحلی نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران، علاوه بر اصابت و متوقف‌سازی دومین شناور متخلف در تنگه هرمز، پایگاه هوایی راهبردی آمریکا در العدید قطر در مرحله دوم عملیات مقابله به مثل هدف موشک‌های بالستیک قرار گرفت و مرکز تعمیرات و نگهداری جنگنده‌های و مرکز فرماندهی این پایگاه در هم کوبیده شد.

دشمن امریکایی - صهیونی بداند، استمرار تجاوزات او پاسخ‌های کوبنده‌تر را در بر خواهد داشت.

بجنگ تا بجنگیم.

روابط عمومی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی