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برای نخستین بار، مار سیاه سوجه در منطقه سه قلعه از توابع شهرستان سرایان مشاهده و از آن تصویربرداری شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان جنوبی، معاون محیط زیست طبیعی و تنوع زیستی حفاظت محیط زیست استان گفت:محیطبان محمد محمودی موفق شد در حین گشتزنی و پایش مناطق شهرستان سرایان، این گونه خزنده را مشاهده و از آن تصویربرداری کند.
ارشادی با اشاره به این موضوع که این رخداد گام مهمی در تکمیل اطلس پراکنش خزندگان در شرق کشور محسوب میشود افزود: این گونه مار با نام علمی Dolichophis jugularis شناخته میشود و ویژگیهای ظاهری متمایزی دارد که شناسایی آن را تسهیل میکند.
وی گفت:مار سیاه سوجه دارای بدنی کاملاً مشکی و فاقد هرگونه نقش و نگار است.
معاون محیطزیست طبیعی خراسان جنوبی با اشاره به ابعاد این گونه افزود: طول این مار به حدود ۱۵۰ سانتیمتر میرسد که در زمره مارهای بزرگجثه مناطق نیمهخشک قرار میگیرد.
ارشادی گفت: تا پیش از این، هیچ مستندات علمی و گزارش معتبری مبنی بر حضور این گونه در محدوده جغرافیایی استان خراسان جنوبی وجود نداشت؛ بنابراین، ثبت این مورد در شهر سه قلعه، نخستین گزارش رسمی از پراکنش آن در این استان به شمار میآید و نشاندهنده غنای تنوع زیستی در مناطق بیابانی و نیمهبیابانی استان است.