دبیر ستاد توسعه علوم و فناوری‌های شناختی با تأکید بر نقش فراخوان‌های فناورانه در توسعه علوم و اعصاب شناختی، گفت: مشارکت گسترده پژوهشگران و محققان در این فراخوان‌ها، زمینه تبدیل دستاورد‌های علمی به محصولات دانش‌بنیان و تجاری را فراهم می‌کند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، دبیر ستاد توسعه علوم و فناوری‌های شناختی، همکاری و مشارکت محققان، پژوهشگران و متخصصان در فراخوان‌های فناورانه حوزه علوم و اعصاب شناختی را یکی از مهم‌ترین عوامل توسعه فعالیت‌های علمی در مسیر اقتصاد دانش‌بنیان دانست.

عطاالله پورعباسی با اشاره به اقدامات این ستاد در انتشار فراخوان‌های متعدد برای ارتقای توانمندی‌های شناختی جامعه، گفت: این فراخوان‌ها با هدف هدایت ظرفیت‌های علمی کشور به سمت تولید فناوری و تجاری‌سازی دستاورد‌های پژوهشی طراحی شده‌اند و نقش مهمی در تحقق اقتصاد دانش‌بنیان به عنوان پیشران رشد اقتصادی ایفا می‌کنند.

تبدیل پژوهش به محصول

پورعباسی با بیان اینکه فراخوان‌های فناورانه زمینه تبدیل نتایج تحقیقات و پژوهش‌های علوم و اعصاب شناختی به محصولات کاربردی را فراهم می‌کنند، افزود: به همت محققان، متخصصان و استادان دانشگاه، این دستاورد‌ها می‌توانند به ابزار‌های کمک‌آموزشی، تجهیزات پزشکی و درمانی و سایر محصولات فناورانه مورد نیاز کشور تبدیل شوند.

علوم اعصاب شناختی؛ عرصه هم‌افزایی میان‌رشته‌ای

دبیر ستاد توسعه علوم و فناوری‌های شناختی با تأکید بر ماهیت میان‌رشته‌ای علوم اعصاب شناختی اظهار داشت: این حوزه، نقطه تلاقی علوم زیست‌شناسی، روان‌شناسی، علوم رایانه و هوش مصنوعی، مهندسی برق و ریاضیات است و توسعه آن نیازمند مدیریت هوشمندانه برای هم‌افزایی میان متخصصان رشته‌های مختلف است.

وی افزود: فراخوان‌های فناورانه مهم‌ترین ابزار برای گردهم آوردن این ظرفیت‌های علمی و ایجاد همکاری‌های میان‌رشته‌ای به شمار می‌روند.

تمرکز بر موضوعات راهبردی

پورعباسی جذب و متمرکزسازی نیروی انسانی متخصص، حمایت از محققان مستعد، توسعه محصولات فناورانه و تقویت همکاری‌های میان‌رشته‌ای را از مهم‌ترین اهداف ستاد توسعه علوم و فناوری‌های شناختی در انتشار فراخوان‌های فناورانه و خلاق برشمرد.

وی خاطرنشان کرد: فراخوان‌ها ابزاری برای هدایت حرکت علمی کشور هستند و با جلوگیری از پراکندگی منابع، زمینه تمرکز بر موضوعات راهبردی، کاربردی و اولویت‌دار را فراهم می‌کنند.

دعوت از پژوهشگران برای مشارکت

دبیر ستاد توسعه علوم و فناوری‌های شناختی در پایان با دعوت از استادان، پژوهشگران، محققان و متخصصان برای مشارکت گسترده در اجرای طرح‌های فناورانه، تأکید کرد: حمایت از توسعه و گسترش فعالیت‌های تحقیقاتی در حوزه علوم و اعصاب شناختی از سیاست‌های راهبردی این ستاد است و مشارکت جامعه علمی، مسیر توسعه فناوری‌های شناختی و تقویت اقتصاد دانش‌بنیان کشور را هموار خواهد کرد.