به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، تیم‌های ملی فوتبال آرژانتین و سوئیس در آخرین دیدار از مرحله یک‌چهارم نهایی جام جهانی ۲۰۲۶، از ساعت ۰۴:۳۰ امروز (یکشنبه - به وقت ایران) در ورزشگاه اِروهد کانزاس مقابل هم صف‌آرایی کردند که این دیدار در پایان ۹۰ دقیقه با تساوی یک - یک به پایان رسید تا بازی در دو وقت اضافه ۱۵ دقیقه‌ای دنبال شود و در دو وقت اضافه هم این آرژانتین بود که توانست گل دوم را به ثمر برساند تا بازی با نتیجه ۲ بر یک به سود شاگردان اسکالونی به پایان برسد و روز چهارشنبه دیدار نیمه‌نهایی را با انگلیس برگزار کنند.

برخلاف انتظار، این سوئیس بود که بازی را هجومی آغاز کرد و پیش از اینکه آرژانتین در دقیقه ۱۰ به گل برسد، آلبی سلسته هیچ توپی روی دروازه سوئیس نبرده بود و شاگردان مورات یاکین چند موقعیت گلزنی روی دروازه آرژانتین ایجاد کردند.

آرژانتین در دقیقه ۱۰ بالاخره صاحب یک ضربه کرنر شد. ارسال لیونل مسی روی سر الکسیس مک آلیستر فرود آمد تا او دروازه سوئیس را باز کند و شاگردان لیونل اسکالونی خیلی زود پیش بیفتند.

پس از به ثمر رسیدن گل، بازی کمی افت کرد و آرژانتین عقب‌نشینی کرد. یاران مسی تلاش می‌کردند بازی را مدیریت کنند و سوئیس هم نیم‌نگاهی به دروازه آرژانتین داشت، اما حملات قرمزپوشان چندان زهردار نبود.

در نیمه دوم، آرژانتین چندان به آب و آتش نزد و باز هم در زمین خودش بازی کرد. به دنبال شکستن قفل دروازه یاران مسی بود، سرانجام در دقیقه ۶۷ به گل تساوی رسید و اندویه با نفوذ از سمت راست محوطه جریمه آرژانتین، توپ را با ضربه‌ای راحت به کنج دروازه امیلیانو مارتینس فرستاد.

در دقیقه ۷۲ بریل امبولو به دلیل تمارض کارت زرد دوم خودش را هم دریافت کرد تا سوئیس با ۱۰ بازیکن به بازی ادامه دهد؛ هرچند که تا پایان ۹۰ دقیقه نیز آرژانتین از برتری عددی خود استفاده نکرد و کار به وقت اضافه کشیده شد.

در وقت اضافه اول، مسی و یارانش نتوانستند کاری از پیش ببرند و همه چشم‌ها به نیمه دوم دوخته شد و جایی که بالاخره قفل دروازه سوئیس در دقیقه ۱۱۲ باز شد. خولیان آلوارس با یک ضربه کات‌دار توپ را دور از دستان کوبِل به تور دروازه سوئیس دوخت تا آرژانتین با این نتیجه خودش را در بین چهار تیم پایانی ببیند و در مرحله نیمه‌نهایی حریف انگلیس شود.

البته این پایان کار نبود و آرژانتینی‌ها در دقیقه ۱۲۰ در یک ضدحمله، توسط لائوتارئو مارتینس گل سوم را به ثمر رساندند تا تیر خلاص را بر پیکر سوئیس وارد کنند.

قضاوت این دیدار برعهده ژوائو پینیروی پرتغالی بود که تیاگو آلمادا، لائوتارو مارتینس و خوسه مانوئل لوپس از آرژانتین با کارت زرد او جریمه شدند.