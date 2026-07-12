\u0628\u0647 \u06af\u0632\u0627\u0631\u0634 \u06af\u0631\u0648\u0647 \u0648\u0631\u0632\u0634\u06cc \u062e\u0628\u0631\u06af\u0632\u0627\u0631\u06cc \u0635\u062f\u0627 \u0648 \u0633\u06cc\u0645\u0627\u060c \u0645\u06cc\u0644\u0627\u062f \u0633\u0631\u0644\u06a9\u060c \u0647\u0627\u0641\u0628\u06a9 \u0641\u0635\u0644 \u06af\u0630\u0634\u062a\u0647 \u062a\u06cc\u0645 \u0641\u0648\u062a\u0628\u0627\u0644 \u067e\u0631\u0633\u067e\u0648\u0644\u06cc\u0633 \u0628\u0627 \u0642\u0631\u0627\u0631\u062f\u0627\u062f\u06cc \u06cc\u06a9\u200c\u0633\u0627\u0644\u0647 \u0628\u0647 \u0628\u0627\u0634\u06af\u0627\u0647 \u0641\u0648\u0644\u0627\u062f \u062e\u0648\u0632\u0633\u062a\u0627\u0646 \u067e\u06cc\u0648\u0633\u062a \u0648 \u0634\u0627\u06af\u0631\u062f \u062d\u0645\u06cc\u062f \u0645\u0637\u0647\u0631\u06cc \u0634\u062f.