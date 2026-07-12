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سپاه در اطلاعیهای از درهم کوبیدن مراکز پشتیبانی لجستیکی ناوها و سکوهای سوختگیری ناوهای هواپیما بر آمریکایی در بندر دُقم عمان با یک حمله سنگین و غافلگیرانه خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، متن کامل اطلاعیه سپاه بدین شرح است:
بسم الله قاصم الجبارین
فَمَنِ اعْتَدَى عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُواْ عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَى عَلَيْكُمْ
مردم شریف و شجاع ایران اسلامی،
اراده ای که در گام های استوار شما در تشییع بی سابقه دهها میلیونی متجلی شد و دنیا را در بهت و حیرت فرو برد، اینک در حماسه آفرینی رزمندگان شما ظهور یافته است.
رزمندگان هوافضای سپاه در سومین مرحله از پاسخ به تجاوز ارتش کودککش امریکا، مراکز پشتیبانی لجستیکی ناوها و سکوهای سوختگیری ناوهای هواپیما بر آمریکایی در بندر دُقم عمان را با یک حمله سنگین و غافلگیرانه در هم کوبیدند.
و ما النصر الا من عند الله العزیز الحکیم