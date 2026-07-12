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معاون امنیتی و انتظامی استاندار خوزستان از اصابت پرتابههای دشمن به شهرهای هندیجان، ماهشهر و آبادان خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آبادان؛ معاون امنیتی و انتظامی استاندار خوزستان با بیان اینکه حملهای به شهر اهواز گزارش نشده است، گفت: شهرهای هندیجان، ماهشهر و آبادان مورد اصابت پرتابههای دشمن آمریکایی - صهیونیستی قرار گرفتهاند.
ولیالله حیاتی افزود: این حملات هیچگونه تلفات جانی نداشت و تیمهای امدادی و کارشناسی در حال ارزیابی ابعاد حادثه هستند.
وی با یادآوری پایداری کامل امنیت در استان، خاطر نشان کرد: نیروهای امنیتی و نظامی در آمادهباش کامل هستند و مردم نگران نباشند.
معاون امنیتی و انتظامی استاندار خوزستان با تاکید بر لزوم پرهیز از انتشار شایعات، از شهروندان خواست اخبار مربوط به این حادثه را صرفا از مراجع رسمی و رسانههای معتبر دنبال کنند و به اخبار غیررسمی و تایید نشده توجه نکنند.