معاون امنیتی و انتظامی استاندار خوزستان از اصابت پرتابه‌های دشمن به شهر‌های هندیجان، ماهشهر و آبادان خبر داد.

آبادان، هندیجان و ماهشهر هدف پرتابه‌های دشمن

آبادان، هندیجان و ماهشهر هدف پرتابه‌های دشمن

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آبادان؛ معاون امنیتی و انتظامی استاندار خوزستان با بیان اینکه حمله‌ای به شهر اهواز گزارش نشده است، گفت: شهر‌های هندیجان، ماهشهر و آبادان مورد اصابت پرتابه‌های دشمن آمریکایی - صهیونیستی قرار گرفته‌اند.

ولی‌الله حیاتی افزود: این حملات هیچگونه تلفات جانی نداشت و تیم‌های امدادی و کارشناسی در حال ارزیابی ابعاد حادثه هستند.

وی با یادآوری پایداری کامل امنیت در استان، خاطر نشان کرد: نیرو‌های امنیتی و نظامی در آماده‌باش کامل هستند و مردم نگران نباشند.

معاون امنیتی و انتظامی استاندار خوزستان با تاکید بر لزوم پرهیز از انتشار شایعات، از شهروندان خواست اخبار مربوط به این حادثه را صرفا از مراجع رسمی و رسانه‌های معتبر دنبال کنند و به اخبار غیررسمی و تایید نشده توجه نکنند.