پخش زنده
امروز: -
«اسحاق دار» معاون نخستوزیر و وزیر امور خارجه پاکستان، در گفتگوی تلفنی با «فیصل بن فرحان آل سعود» وزیر امور خارجه عربستان سعودی درباره آخرین تحولات منطقه و افزایش تنشها رایزنی کرد.
به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از اسلام آباد به نقل از سایت خبری «رادیو پاکستان»، وزرای امور خارجه پاکستان و عربستان در این گفت و گوی تلفنی با ابراز نگرانی عمیق از تشدید درگیریها، با وجود امضای «تفاهمنامه اسلامآباد» میان ایران و آمریکا در ماه گذشته، تاکید کردند که ادامه این تنشها به سود هیچ طرفی نیست و روند تلاشها برای برقراری صلح و ثبات منطقهای را تضعیف میکند.
اسحاق دار در این گفتوگو بار دیگر بر موضع پاکستان مبنی بر ضرورت خویشتنداری حداکثری همه طرفها تاکید کرد و خواستار فراهم شدن فرصت و فضای لازم برای ادامه تلاشهای میانجیگرانه به منظور دستیابی به راهحلی مسالمتآمیز و پایدار شد.
وزیر امور خارجه عربستان نیز دیدگاههای ریاض درباره تلاشهای دیپلماتیک جاری را تشریح کرد و بر اهمیت کاهش تنشها و تداوم گفتوگوهای سیاسی تأکید کرد.
در پایان طرفین توافق کردند که برای پیگیری تحولات و هماهنگیهای دیپلماتیک، تماسهای نزدیک خود را ادامه دهند.