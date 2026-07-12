دستگاه هوشمند اندازه‌گیری مشخصات بید رادیال تایر با هدف بومی‌سازی و ارتقای دقت در فرآیند‌های کنترل کیفیت صنعت تایرسازی، که با همت پژوهشگران گروه مهندسی الکترونیک دانشگاه بیرجند طراحی و ساخته شده در اداره‌کل ثبت اختراعات کشور به ثبت رسید.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان جنوبی، دستگاه هوشمند اندازه‌گیری مشخصات بید رادیال تایر، حاصل همکاری دکتر ابوالفضل بیجاری، عضو هیئت علمی گروه الکترونیک و سرپرست تیم، دکتر محمدامین ملاکی، محمدجواد توکلی، محمد عشقی و فائزه قاسمی گولگ است.

این اختراع در قالب طرح «احمدی روشن» بنیاد ملی نخبگان سال گذشته طراحی و ساخته شده و با شماره ۱۱۴۰۹۶ در اداره‌کل ثبت اختراعات کشور به ثبت رسیده است.

این دستاورد علمی با هدف جایگزینی روش‌های سنتی کنترل کیفیت در صنعت تایرسازی و با تأکید بر نوسازی و بومی‌سازی این فرآیند‌ها توسعه یافته است.

در فرآیند تولید تایر، اندازه‌گیری دقیق ابعاد و وزن بید تایر اهمیت بالایی دارد، زیرا هرگونه تلورانس در ابعاد این قطعه می‌تواند به کاهش طول عمر تایر منجر شود و در روش‌های متداول، اندازه‌گیری این قطعات به‌صورت دستی و با استفاده از ابزار‌های مکانیکی انجام می‌شود که به دلیل احتمال بروز خطای انسانی، محدودیت‌هایی در دقت کنترل کیفیت خطوط تولید ایجاد می‌کند.

هسته اصلی این اختراع بر پایه تصویربرداری و بهره‌گیری از الگوریتم‌های پردازش تصویر استوار است؛ الگوریتم توسعه‌یافته در این سامانه، قطر بید را با خطای کمتر از یک درصد محاسبه می‌کند و در مقایسه با روش‌های سنتی، از جمله استفاده از شابلون، دقت و سرعت بالاتری ارائه می‌دهد.

این ویژگی می‌تواند نقش مؤثری در کاهش خطای انسانی و بهبود عملکرد بخش کنترل کیفیت در خطوط تولید داشته باشد.

با توجه به رویکرد طراحی صنعتی در این اختراع، دستگاه قابلیت یکپارچه‌سازی با خطوط تولید را داراست؛ همچنین این سامانه می‌تواند در سایر صنایعی که نیازمند کنترل کیفی دقیق قطعات هستند نیز مورد استفاده قرار گیرد.