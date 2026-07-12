به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ رئیس اورژانس بابل گفت: در پی اعلام گزارش مسمومیت یک خانواده با گاز مونوکسید کربن در خیابان گنج‌افروز بابل نیرو‌های پایگاه‌های دانشگاه و روشن‌آباد به محل حادثه اعزام شدند

دکتر ابوالقاسم لعلی افزود: کارشناسان اورژانس در کمترین زمان ممکن در محل حاضر شدند و پس از ارزیابی اولیه مشخص شد این حادثه بر اثر خاموش شدن گاز پیک‌نیک و انتشار گاز مونوکسید کربن رخ داده است.

او ادامه داد: در این حادثه چهار دختر بچه ۲، ۳، ۵ و ۸ ساله به همراه یک نوزاد پسر ۴ ماهه دچار مسمومیت شده بودند که کارشناسان اورژانس پس از اقدامات درمانی اولیه و پایدارسازی وضعیت مصدومان، آنان را برای ادامه درمان به بیمارستان کودکان امیرکلا منتقل کردند.

اورژانس بابل با تأکید بر رعایت اصول ایمنی، از شهروندان خواست از استفاده از وسایل گازسوز در فضا‌های بسته و فاقد تهویه مناسب خودداری کرده و در صورت مشاهده علائمی مانند سردرد، سرگیجه، تهوع و خواب‌آلودگی، ضمن خروج سریع از محیط، با اورژانس ۱۱۵ تماس بگیرند.