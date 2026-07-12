به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از پاریس، در نخستین آماری که دولت فرانسه منتشر کرده در یک هفته (۲۲ تا ۳۰ ژوئن)، ۲۰۲۵ نفر به علت گرمای شدید در فرانسه جان خود را از دست داده‌اند.

افزایش چشمگیر میزان مرگ و میر ناشی از گرما، مراکز تدفین در این کشور را با مشکلات مضاعف رو‌به‌رو کرده است. در آلمان اوضاع به مراتب وخیم‌تر گزارش شده است.

طبق تازه‌ترین آمار سازمان سلامت عمومی آلمان بیش از ۵۰۰۰ تن در این کشور از گرما جان باخته‌اند که ۴۳۱۰ تن مربوط به یک هفته ۲۲ تا ۲۸ ژوئن است.