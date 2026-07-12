کمیته برگزاری مسابقات والیبال نشسته قهرمانی جهان اعلام کرد، دیدار تیم ملی مردان ایران با بوسنی و زنان ایران با کنیا امروز برگزار می‌شود.

والیبال نشسته قهرمانی جهان، برگزاری مسابقات تیم‌های ملی مردان و بانوان ایران

والیبال نشسته قهرمانی جهان، برگزاری مسابقات تیم‌های ملی مردان و بانوان ایران



به گزارش خبرنگار اعزامی گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، مسابقات والیبال نشسته قهرمانی جهان از ۱۹ تیر در هانگژو آغاز شده است و در روز نخست این رقابت ها، تیم ملی بانوان و مردان کشورمان به ترتیب به مصاف تیم روآندا و لهستان رفتند که هر دو پیروز شدند.

براساس برنامه قرار بود در روز دوم تیم‌های ملی مردان و بانوان کشورمان به ترتیب مقابل تیم‌های بوسنی و کنیا صف آرایی کنند که این مسابقات به دلیل شرایط نامساعد جوی و با اعلام دولت چین لغو شد.

با ادامه جو ناپایدار و شرایط طوفانی این رقابت‌ها در نوبت صبح نیز لغو شد که البته پس از بررسی‌های لازم و با صدور مجوز دولت چین تیم ملی والیبال نشسته کشورمان از ساعت ۲۲ به وقت هانگژو، مقابل حریف دیرینه خود قرار می‌گیرد.

تیم ملی بانوان کشورمان هم ساعت ۱۶:۳۰ به وقت هانگژو مقابل تیم کنیا صف آرایی می‌کند.

تیم‌های ملی والیبال نشسته مردان ایران و بوسنی تاکنون ۱۵ بار باهم به رقابت پرداختند که تیم کشورمان ۱۰ بار حریف دیرینه خود را شکست داده است و تیم بانوان ایران برای نخستین بار به مصاف کنیا می‌رود.

در پایان این مسابقات دو تیم اول و دوم در هر دو بخش مردان و بانوان سهمیه حضور در پارالمپیک ۲۰۲۸ لس آنجلس را کسب خواهند کرد.