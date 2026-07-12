به گزارش خبرگزاری صداوسیمای استان لرستان؛مدیرکل بنیاد شهید و امور ایثارگران لرستان در پیامی درگذشت پدر شهید والامقام«غلامحسن لشنی زند» در شهرستان دورود را تسلیت گفت‌.

متن پیام تسلیت مصطفی آزاد بخت به شرح زیر است:

بِسمِ اللهِ الرَّحمنِ الرَّحیمِ

إنّا لله وإنّا إلیهِ رَاجعُون

خانواده محترم شهید والامقام «غلامحسن لشنی زند»

خبر درگذشت مرحوم «کربلایی غلامعباس لشنی زند» ، اسوه صبر و ایستادگی، پدر شهید والامقام «غلامحسن لشنی زند» ، موجب تأثر و تألم خاطر گردید.

پدری که در راه دفاع از میهن اسلامی از عزیزترین سرمایه های خویش گذشت و فرزند خویش را در مسیر پاسداشت آرمان‌های انقلاب اسلامی و ارزش‌های والای الهی هدیه نمود و امروز پس از سالها ایستادگی و مقاومت در برابر این رنج جانکاه به فرزند شهیدش پیوست.

اینجانب ضمن گرامیداشت یاد و خاطره این شهید والامقام ، مصیبت وارده را به خانواده داغدار ایشان، تسلیت و تعزیت عرض نموده و از درگاه خداوند برای آن فقید سعید علو درجات و رحمت بیکران و برای بازماندگان، صبر و سلامتی مسئلت می نمایم.