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مردم شهرستان فیروزکوه در یکصد و سی و سومین شب تجمع مردمی در میدان معلم، با صلابتی مضاعف، اراده خود را برای تداوم مسیر انقلاب در سوگ رهبر شهید ابراز کردند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مردم شهرستان فیروزکوه در شب یکصد و سی و سوم تجمع مردمی، بار دیگر در میدان معلم گرد آمدند تا تجدید پیمان خود را با رهبری ابراز نمایند.
حاضران در این تجمع که در فضای سوگ و حماسه برگزار شد، ضمن ادای احترام به مقام شهید، بر استمرار مسیر انقلاب تحت هدایت رهبری جدید تأکید کردند. این تجمیع مردمی که در راستای ابراز همبستگی و وفاداری به نظام جمهوری اسلامی برگزار میشود، نشاندهنده اراده خللناپذیر مردم شهرستان فیروزکوه در مسیر هدایت رهبری است.