به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز خلیج فارس، مدیرکل تعاون روستایی هرمزگان گفت: گندم با قیمت مصوب ۴۹ هزار و ۵۰۰ تومان از کشاورزان خریداری شد.

ماندگاری افزود: خرید در ۱۴ مرکز فعال در شهرستان‌های هرمزگان همچون حاجی آباد، میناب، رودان، پارسیان و بستک صورت گرفت.

وی گفت: پرداخت مطالبات گندم‌کاران نیز در دست اقدام است.

سطح زیر کشت گندم در هرمزگان سیزده هزار و ۳۰۰ هکتار است.

بیشترین سطح زیرکشت گندم با ده هزار و ۲۰۰ هکتار به شهرستان حاجی آباد اختصاص دارد.

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