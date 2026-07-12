به گزارش خبرگزاری صداوسیمای کرمان، آقای سید رحیم رضوی نسب فرماندار سیرجان از آغاز دوباره فعالیت فرودگاه سیرجان پس چهار ماه وقفه خبر داد.

وی گفت: این پرواز درحال حاضربه صورت دو پرواز در هفته روز‌های شنبه و دوشنبه به صورت رفت و برگشت از تهران به سیرجان و بالعکس انجام میشود و به زودی این پرواز‌ها همانند روز‌های قبل از جنگ همه روزه خواهد بود.

آقای رضوی نسب با اشاره به توقف پرواز‌ها در اثر جنگ، از سرگیری مجدد پرواز‌ها را بازگشت تدریجی رونق به صنایع و معادن و گردشگری و حمل‌ونقل عنوان کرد وافزود: امروز با فرود نخستین پرواز، فصل تازه‌ای دررونق کسب‌وکار‌های محلی، تقویت سرمایه‌گذاری و تحرک بیشتر اقتصاد در بخش صنایع و معادن را فراهم شد.