

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز کرمان، مدیرکل کمیته امداد امام خمینی (ره) استان کرمان گفت: از ابتدای ماه محرم تا ۲۵ این ماه، با مشارکت خیران، مراکز نیکوکاری و گروه‌های مردمی، دو میلیون و ۲۲۱ هزار و ۹۹۲ پرس غذای گرم در قالب طرح احسان و اطعام حسینی میان خانواده‌های نیازمند استان توزیع شده است.

ناصر عسکری‌نژاد افزود: در این مدت، ۱۴ میلیارد و ۳۰۷ میلیون تومان کمک نقدی و غیرنقدی از سوی خیران و نیکوکاران استان در قالب اجرای این طرح جمع‌آوری و برای حمایت از خانواده‌های نیازمند هزینه شده است.

وی با اشاره به اینکه طرح احسان و اطعام حسینی با هدف ترویج فرهنگ احسان، نذر و همدلی حسینی اجرا می‌شود، گفت: غذای گرم توزیع‌شده با مشارکت مراکز نیکوکاری، هیئت‌های مذهبی و گروه‌های مردمی تهیه و میان نیازمندان توزیع شده است.

مدیرکل کمیته امداد امام خمینی (ره) استان کرمان از مشارکت مردم نیکوکار، خیران، مراکز نیکوکاری و گروه‌های جهادی قدردانی کرد و افزود: همدلی و مشارکت مردمی، نقش مهمی در حمایت از خانواده‌های تحت حمایت و سایر اقشار آسیب‌پذیر جامعه دارد.

عسکری‌نژاد از مردم استان دعوت کرد با تداوم مشارکت در طرح‌های احسان و اطعام حسینی در ماه‌های محرم و صفر، زمینه خدمت‌رسانی گسترده‌تر به نیازمندان را فراهم کنند.