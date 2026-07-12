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مدیرکل کمیته امداد امام خمینی (ره) استان کرمان از توزیع بیش از دو میلیون و ۲۲۱ هزار پرس غذای گرم میان خانوادههای نیازمند استان در قالب طرح احسان و اطعام حسینی از ابتدای ماه محرم تا ۲۵ محرم خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز کرمان، مدیرکل کمیته امداد امام خمینی (ره) استان کرمان گفت: از ابتدای ماه محرم تا ۲۵ این ماه، با مشارکت خیران، مراکز نیکوکاری و گروههای مردمی، دو میلیون و ۲۲۱ هزار و ۹۹۲ پرس غذای گرم در قالب طرح احسان و اطعام حسینی میان خانوادههای نیازمند استان توزیع شده است.
ناصر عسکرینژاد افزود: در این مدت، ۱۴ میلیارد و ۳۰۷ میلیون تومان کمک نقدی و غیرنقدی از سوی خیران و نیکوکاران استان در قالب اجرای این طرح جمعآوری و برای حمایت از خانوادههای نیازمند هزینه شده است.
وی با اشاره به اینکه طرح احسان و اطعام حسینی با هدف ترویج فرهنگ احسان، نذر و همدلی حسینی اجرا میشود، گفت: غذای گرم توزیعشده با مشارکت مراکز نیکوکاری، هیئتهای مذهبی و گروههای مردمی تهیه و میان نیازمندان توزیع شده است.
مدیرکل کمیته امداد امام خمینی (ره) استان کرمان از مشارکت مردم نیکوکار، خیران، مراکز نیکوکاری و گروههای جهادی قدردانی کرد و افزود: همدلی و مشارکت مردمی، نقش مهمی در حمایت از خانوادههای تحت حمایت و سایر اقشار آسیبپذیر جامعه دارد.
عسکرینژاد از مردم استان دعوت کرد با تداوم مشارکت در طرحهای احسان و اطعام حسینی در ماههای محرم و صفر، زمینه خدمترسانی گستردهتر به نیازمندان را فراهم کنند.