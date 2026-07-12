به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ مسئول گروه تیم دوچرخه‌سواری در رکاب عشق گفت: هدف این کاروان ترویج فرهنگ اربعین، انتقال پیام ایستادگی و مقاومت مردم ایران و گرامیداشت یاد شهدای شهرستان لنجان است.

علی سلیمیان افزود: اعضای این کاروان در طول مسیر با حضور در آیین‌ها و دیدار با زائران کشور‌های مختلف، پیام ایستادگی، مقاومت و همبستگی مردم ایران را به آزادی‌خواهان جهان منتقل می‌کنند.

وی گفت: یکی دیگر از اهداف این حرکت فرهنگی و ورزشی، زنده نگه داشتن یاد و نام سرداران و شهدای شهرستان لنجان و تبیین فرهنگ ایثار، شهادت و فداکاری برای نسل جوان است و اعضای این تیم با حمل تصاویر و نماد‌های شهدای شهرستان، یاد و خاطره آنان را گرامی می‌دارند.

کاروان دوچرخه‌سواری در رکاب عشق شهرستان لنجان اربعین یه کربلای معلی می رسند.