رفع کامل اختلال برق در شرق تهران

شرکت برق منطقه‌ای تهران در اطلاعیه‌ای اعلام کرد: با تلاش بی‌وقفه گروه‌های عملیاتی و فنی صنعت برق، در پست‌های برق مناطق شرق تهران، خوشبختانه عملیات رفع کامل اختلال به پایان رسیده و شبکه برق تمامی مشترکان در این مناطق به حالت پایدار و عادی بازگشته است.