پخش زنده
امروز: -
شرکت برق منطقهای تهران در اطلاعیهای اعلام کرد: با تلاش بیوقفه گروههای عملیاتی و فنی صنعت برق، در پستهای برق مناطق شرق تهران، خوشبختانه عملیات رفع کامل اختلال به پایان رسیده و شبکه برق تمامی مشترکان در این مناطق به حالت پایدار و عادی بازگشته است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما در اطلاعیه شرکت برق منطقهای تهران گفته شده در حال حاضر هیچ گونه اختلالی در مناطق شرق تهران گزارش نمیشود.
این شرکت از صبوری و همکاری شهروندان محترم در مدیریت مصرف برق، قدردانی کرده است و از تمامی مشترکان درخواست کرده همچنان با رعایت الگوی بهینه مصرف، صنعت برق را در تأمین پایدار و مطمئن انرژی یاری فرمایند.