مردم شهرستان شهریار در یک‌صد و سی و سومین شب تجمع مردمی در میدان شهدای گمنام، با حضوری پرشور، اراده خود را برای تداوم مسیر انقلاب در سوگ رهبر شهید ابراز کردند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مردم مؤمن و ولایت‌مدار شهرستان شهریار، شب گذشته در یک‌صد و سی و سومین شب تجمیع مردمی در میدان شهدای گمنام گرد آمدند.

حاضران در این تجمع شبانه، ضمن عزاداری در سوگ رهبر شهید و قائد امت، بار دیگر پیمان وفاداری خود را با آرمان‌های امامین انقلاب و رهبری معظم انقلاب اسلامی تجدید کردند. این حضور پرشور، نشان‌دهنده استوار بودن مسیر هدایت و اراده خلل‌ناپذیر مردم شهریار در تداوم مسیر انقلاب است.