۱۵ هزار تن کلزا در راه کارخانه های روغن کشی مازندران
بیش از ۱۵ هزار تن دانه روغنی کلزا برای فرآوری به کارخانههای روغنکشی مازندران ارسال شده است
گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛
سرپرست سازمان جهاد کشاورزی مازندران گفت: با تلاش کشاورزان مازندرانی، بیش از ۱۵ هزار تن دانه روغنی کلزا از ۷ هزار و ۳۰۰ هکتار زمینهای کشاورزی استان برداشت و برای فرآوری به کارخانههای روغنکشی ارسال شد.
تیمورییانسری افزود: کشت کلزا برای حدود ۲۰ هزار هکتار از اراضی زراعی استان در ابتدای سال زراعی تدوین و نهادههای مورد نیاز آن تأمین شده بود، اما متأسفانه به دلیل بارشهای ناکافی در ماههای شهریور، مهر و نیمه اول آبان سال گذشته، تنها ۷ هزار و ۳۰۰ هکتار به سطح سبز قابل برداشت رسید و مابقی اراضی به کشت گندم یا سایر محصولات اختصاص یافته بود
او ادامه داد: خرید تضمینی کلزا و تعیین قیمت پایه ۱۱۰ هزار تومان به ازای هر کیلوگرم همراه با معرفی مباشر خرید تعاون روستایی استانها، موجب رونق فروش محصول و رضایت کشاورزان شده است
سرپرست سازمان جهاد کشاورزی مازندران گفت: این روند مطلوب، به شرط مساعد بودن شرایط آبوهوایی در سال زراعی آینده، به افزایش سطح زیر کشت و گامی مؤثر در مسیر خودکفایی تولید روغن کشور منجر خواهد شد.
تیمورییانسری افزود: برنامهریزیهای لازم برای تأمین بذور گواهیشده و ارقام پربازده برای فصل جدید کشت کلزا آغاز شده است و کشاورزانی که قصد کشت کلزا دارند، هیچ نگرانی بابت تهیه بذر و سایر نهادههای مورد نیاز نداشته باشند.