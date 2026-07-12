به خبرگزاری صداوسیمای مرکز چهارمحال و بختیاری، قطره گفت: آرزو تارخ گفت: اساس بررسی آخرین نقشه‌های پیش‌یابی هواشناسی، تا پنج روز آینده آسمان استان صاف تا کمی ابری، گاهی همراه با وزش باد و احتمال خیزش گرد و خاک محلی، همچنین انتقال متناوب گرد و غبار به سطح استان و کاهش کیفیت هوا پیش‌بینی می‌شود.

وی افزود: تا فردا دمای هوا به‌ صورت تدریجی و نسبی افزایش خواهد یافت که ممکن است باعث تنش دمایی در بخش کشاورزی و دامداری، خطر گرمازدگی در افراد (مخصوصاً گروه‌های سنی حساس) و احتمال آتش سوزی در مراتع و مزارع شود.