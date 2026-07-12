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کارشناس هواشناسی چهارمحال و بختیاری از تداوم افزایش دما و خطر آتش سوزی مراتع در استان خبر داد.
به خبرگزاری صداوسیمای مرکز چهارمحال و بختیاری، قطره گفت: آرزو تارخ گفت: اساس بررسی آخرین نقشههای پیشیابی هواشناسی، تا پنج روز آینده آسمان استان صاف تا کمی ابری، گاهی همراه با وزش باد و احتمال خیزش گرد و خاک محلی، همچنین انتقال متناوب گرد و غبار به سطح استان و کاهش کیفیت هوا پیشبینی میشود.
وی افزود: تا فردا دمای هوا به صورت تدریجی و نسبی افزایش خواهد یافت که ممکن است باعث تنش دمایی در بخش کشاورزی و دامداری، خطر گرمازدگی در افراد (مخصوصاً گروههای سنی حساس) و احتمال آتش سوزی در مراتع و مزارع شود.