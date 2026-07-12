معاون سوادآموزی آموزش و پرورش استان کرمان گفت: امتحانات سوادآموزان دوره‌های سواد، انتقال و تحکیم تا پایان مرداد ۱۴۰۵ به‌صورت حضوری در ۸۴ پایگاه سوادآموزی سراسر استان برگزار می‌شود.



به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز کرمان، معاون سوادآموزی آموزش و پرورش استان کرمان گفت: امتحانات سوادآموزان تا پایان مرداد ۱۴۰۵ به‌صورت حضوری در ۸۴ پایگاه سوادآموزی سراسر استان برگزار می‌شود.

اختر اسماعیل‌زاده با بیان اینکه هدف از برگزاری این آزمون‌ها، سنجش دقیق آموخته‌های سوادآموزان و ارزیابی میزان یادگیری آنان است، افزود: این آزمون‌ها زمینه بهره‌مندی فراگیران از فضای واقعی آموزش و ارزیابی را فراهم می‌کند و نقش مهمی در تقویت اعتماد به نفس و ایجاد انگیزه برای ادامه مسیر آموزش دارد.

وی سواد پایه را زیربنای رشد فردی و اجتماعی دانست و گفت: کسب مهارت‌های پایه، فرصت‌های بیشتری را در حوزه‌های شغلی، اجتماعی و فردی برای افراد فراهم می‌کند و قبولی در این آزمون‌ها برای بسیاری از سوادآموزان، آغاز مرحله‌ای تازه در زندگی است.

معاون سوادآموزی آموزش و پرورش استان کرمان افزود: پس از اخذ مجوز‌های لازم، تمامی آزمون‌های دوره‌های سواد، انتقال و تحکیم در سال جاری به‌صورت حضوری برگزار می‌شود.

اسماعیل‌زاده با اشاره به نظارت بر روند برگزاری آزمون‌ها گفت: اعضای ستاد امتحانات با حضور در حوزه‌های امتحانی، بر نحوه برگزاری آزمون‌ها نظارت میدانی خواهند داشت تا فرآیند ارزیابی با دقت و سلامت کامل انجام شود. این نسخه با ساختار و نگارش استاندارد خبرگزاری صدا و سیما (تیتر، لید، متن خبری، نقل‌قول‌های خلاصه و بدون تکرار) تنظیم شده است.