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امیر سرتیپ اکرمینیا با بیان اینکه مداخلات آمریکا برای ایجاد مسیر غیرقانونی در تنگه هرمز موجب ناامنی شده است، تاکید کرد: نیروهای مسلح مقتدرانه از حقوق مردم ایران در تنگه هرمز دفاع میکنند.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، سخنگوی ارتش با حضور در برنامه سلام خبرنگار شبکه خبر و با اشاره به سابقه طولانی آمریکا در بدعهدی، گفت: در تفاهمنامه اخیر ایران و آمریکا هم این بدعهدی دیده میشود.
به گفته امیر سرتیپ اکرمینیا، آمریکا تلاش میکند مسیر غیراصولی را در تنگه هرمز جا بیندازد؛ درحالی که هرگونه ترتیبات عبور و مرور در تنگه را ایران اعمال میکند.
سخنگوی ارتش با بیان اینکه مداخلات آمریکا برای ایجاد مسیر غیرقانونی در تنگه هرمز موجب ناامنی شده است، تأکید کرد: نیروهای مسلح مقتدرانه از حقوق مردم ایران در تنگه هرمز دفاع میکنند و آمریکا هم بهتر است متحدانش را در معرض ناامنی قرار ندهد.
امیر سرتیپ اکرمینیا با بیان اینکه آمریکاییها هر موقع به تأسیسات ما ضربه زدند، پاسخ کوبنده دیدند، تأکید کرد: وقتی تفاهمنامه و آتشبس حاصل شد، از این فرصت برای ارتقای توان رزم خود استفاده کردیم، بانک اهداف ما هر لحظه بهروز میشود و برای همه پیش فرض ها آماده هستیم.