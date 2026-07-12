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چهره چهار تیم راه یافته به مرحله نیمهنهایی بیستوسومین دوره مسابقات جام جهانی ۲۰۲۶ مشخص شد.
به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، دیدارهای مرحله یک چهارم نهایی رقابتهای فوتبال جام جهانی ۲۰۲۶ بامداد امروز یکشنبه با دو بازی به پایان رسید و تیمهای انگلیس و آرژانتین موفق شدند با پیروزی مقابل حریفان خود به نیمه نهایی برسند.
در حالی که پیش از این تیمهای اسپانیا و فرانسه توانسته بودند با عبور از سد حریفان خود به مرحله نیمه نهایی برسند، بامداد امروز انگلیس برابر نروژ به پیروزی رسید و آرژانتین هم در جدالی سخت و نفسگیر برابر سوئیس به برتری رسید تا مسی و یارانش هم به جمع مدعیان دیگر اضافه شوند.
در مرحله نیمه نهایی این مسابقات دو دیدار جذاب بین غولهای فوتبال جهان برگزار خواهد شد که هر دو دیدار تماشایی خواهد بود. آرژانتین مدافع قهرمانی دوره گذشته است.
برنامه مرحله نیمه نهایی بیست و سومین دوره رقابتهای جام جهانی به شرح زیر است:
- اسپانیا - فرانسه: سه شنبه ۲۳ تیر ساعت ۲۲:۳۰ دقیقه
- آرژانتین - انگلیس: چهارشنبه ۲۴ تیر ساعت ۲۲:۳۰ دقیقه
دیدار رده بندی ساعت ۳۰ دقیقه بامداد یکشنبه ۲۸ تیر و دیدار فینال ساعت ۲۲:۳۰ همین روز برگزار خواهد شد.